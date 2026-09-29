Kunst hautnah: Villach lädt zur „Langen Nacht der Museen“

Am Samstag, den 3. Oktober, wird Villach zum Treffpunkt für alle Kunst- und Kulturbegeisterten: Die beliebte „ORF-Lange Nacht der Museen“ öffnet ihre Türen und bietet ein vielfältiges Programm für Groß und Klein.

Am Samstag, den 3. Oktober, verwandelt sich Villach in eine bühnenreife Kulisse für Kunst- und Kulturbegeisterte. Im Rahmen der bundesweiten „ORF-Langen Nacht der Museen“ öffnen die Kulturstätten der Draustadt ihre Türen und bieten ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Von Spezialführungen über stimmungsvolle Musik und Performances bis hin zu kreativen Mitmachstationen für jüngere Besucherinnen und Besucher wird an diesem Abend allerhand geboten.

Sandriesser: „Einmal mehr ein wunderbarer Treffpunkt“

Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) blickt dem Ereignis mit Vorfreude entgegen: „Unser umfangreiches Kulturangebot steht an diesem Abend im Rampenlicht und präsentiert sich einmal mehr als wunderbarer Treffpunkt und Begegnungsraum für das interessierte Publikum.“ Sämtliche Kultureinrichtungen der Stadt haben sich auf den Abend vorbereitet und ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Gespräche, Führungen, exklusive Einblicke

Mit dabei sind unter anderem das Museum der Stadt Villach, das Relief von Kärnten, die Galerien Freihausgasse, Markushof und KK-Galerie am Hauptplatz sowie das Dinzlschloss und das Haus der Künstlerischen Begegnung in St. Martin. Ob persönliche Gespräche und Führungen mit den Kunstschaffenden selbst oder exklusive Einblicke durch die Kuratoren: Die Stationen bieten reichlich Hintergrundwissen und besondere Momente. „An allen Orten wird etwas Einzigartiges geboten. Es wird in jedem Fall ein besonderes Erlebnis“, verspricht Sandriesser.