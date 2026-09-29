Bacchus öffnet wieder: Bekannter Haubenkoch am Herd

Als kulinarisches Mastermind und Küchenchef steht im Bacchus ab Montag, dem 5. Oktober 2026, kein Geringerer als Villachs Haubenkoch Hermann Andritsch am Herd. Nach seinen Stationen im Lagana (2007 bis 2022) und im Antoan (2023/24) wagt Andritsch damit sein drittes Engagement als Küchenchef in seiner Heimatstadt.

Regional und bodenständig

Im neu eröffneten Bacchus setzt Andritsch auf regional-traditionelle Wirtshausküche mit hohem Qualitätsanspruch, Bodenständigkeit und fairen Preisen. In den drei urig-gemütlichen Gaststuben sowie im Gastgarten kommen Klassiker wie Rindersaftgulasch mit hausgemachten Spätzle, Rückensteak vom Kärntner Markenschwein, Wiener Schnitzel vom Kalb oder Finkensteiner Tagliatelle mit Kürbiskernpesto auf den Tisch. „Natürlich wird es in der Folge auch meine Klassiker wie Caesar Salad oder Beef Tatar geben“, blickt der Spitzenkoch voller Vorfreude auf den Start. Im Barbereich stehen zudem kleinere Gerichte wie Schweinsbratenbrot oder Gulaschsuppe auf der Karte.

Bacchus erstrahlt in neuem Glanz

Hinter dem Relaunch des Traditionsbetriebs steht der Villacher Gastronomieunternehmer Hasan Keceli (bekannt aus der Le Bar am Hauptplatz) als neuer Betreiber. Das gesamte Gebäude wurde seit dem vergangenen Jahr umfassend renoviert. Die rustikalen Gaststuben mit ihren typischen Wandmalereien blieben dabei originalgetreu erhalten. Veränderungen gibt es hingegen in den Obergeschossen: Klassische Zimmer wie im früheren Betrieb gibt es nicht mehr – der Eigentümer des Hauses hat dort moderne Appartements geschaffen, die sowohl kurz- als auch längerfristig vermietet werden. Der reguläre Betrieb startet am Montag, 5. Oktober 2026. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist nach der ersten Soft-Opening-Phase geplant.