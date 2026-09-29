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Symbolfoto von 5min.at: Einkaufszentrum "Atrio" von außen.
Ins ATRIO ziehen drei neue Shops ein.
Villach
29/09/2026
Bald

Diese drei bekannten Shops ziehen ins Atrio ein

Im ATRIO in Villach tut sich was. Gleich drei neue Shops eröffnen dort.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Shoppingfans dürfen sich freuen. Es zieht neues Leben in das ATRIO in Villach ein. Gleich drei bekannte Shops eröffnen.

Drei neue Shops

Wer durch das Shoppingcenter flaniert, dem fallen die großen Plakate wahrscheinlich auf. Denn gleich drei Shops öffnen bald. Wutscher, MCShark und IUMAN Intimissi werben bereits für die baldige Eröffnung. Wann es soweit ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Das sind die Shops

Ein Optiker, ein Apple-Fachstore und ein Männerunterwäschegeschäft – das sind die neuen Shops. Bei MCShark ist auf dem großen Plakat auch ein QR-Code mit dabei, über den man sich bewerben kann. Der Apple-Experte hat bereits 16 Filialen in Österreich, bisher eine in Kärnten. Nun folgt auch ein Store in Villach. Ist bei den Geschäften auch was für deinen Geschmack dabei?

Bild auf 5min.at zeigt einen neuen Shop im Atrio
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Wutscher…
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…IUMANI und…
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…MCShark eröffnen bald.

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