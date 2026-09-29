Diese drei bekannten Shops ziehen ins Atrio ein

Im ATRIO in Villach tut sich was. Gleich drei neue Shops eröffnen dort.

Shoppingfans dürfen sich freuen. Es zieht neues Leben in das ATRIO in Villach ein. Gleich drei bekannte Shops eröffnen.

Drei neue Shops

Wer durch das Shoppingcenter flaniert, dem fallen die großen Plakate wahrscheinlich auf. Denn gleich drei Shops öffnen bald. Wutscher, MCShark und IUMAN Intimissi werben bereits für die baldige Eröffnung. Wann es soweit ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Das sind die Shops

Ein Optiker, ein Apple-Fachstore und ein Männerunterwäschegeschäft – das sind die neuen Shops. Bei MCShark ist auf dem großen Plakat auch ein QR-Code mit dabei, über den man sich bewerben kann. Der Apple-Experte hat bereits 16 Filialen in Österreich, bisher eine in Kärnten. Nun folgt auch ein Store in Villach. Ist bei den Geschäften auch was für deinen Geschmack dabei?