/ ©Autohaus Kahlhofer
Neuer Postpartner in Paternion
In Paternion gibt es ab 6. Oktober einen neuen Postpartner. Das Autohaus Kahlhofer übernimmt diese Aufgabe
Gute Nachrichten für alle in Paternion: Das Angebot bei Postdienstleistungen vor Ort wird ausgebaut. Ab Montag, dem 6. Oktober 2026, bekommt die Marktgemeinde einen zweiten Postpartner. Das Autohaus Kahlhofer erweitert sein Serviceangebot und übernimmt künftig auch den Postbetrieb. Damit stehen den Anwohnern in Paternion ab der kommenden Woche zwei Anlaufstellen für Briefe, Pakete und Postservices zur Verfügung.
Öffnungszeiten auf einen Blick
Der neue Postshop im Autohaus Kahlhofer hat ab 6. Oktober zu folgenden Zeiten geöffnet:
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Montag bis Donnerstag: 08:30 bis 12:00 Uhr & 13:30 bis 16:30 Uhr
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Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr
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