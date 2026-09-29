Neuer Postpartner in Paternion

In Paternion gibt es ab 6. Oktober einen neuen Postpartner. Das Autohaus Kahlhofer übernimmt diese Aufgabe

Das Autohaus Kahlhofer wird auch zum Postpartner.

Das Autohaus Kahlhofer wird auch zum Postpartner.

Gute Nachrichten für alle in Paternion: Das Angebot bei Postdienstleistungen vor Ort wird ausgebaut. Ab Montag, dem 6. Oktober 2026, bekommt die Marktgemeinde einen zweiten Postpartner. Das Autohaus Kahlhofer erweitert sein Serviceangebot und übernimmt künftig auch den Postbetrieb. Damit stehen den Anwohnern in Paternion ab der kommenden Woche zwei Anlaufstellen für Briefe, Pakete und Postservices zur Verfügung.