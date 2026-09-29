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Bild auf 5min.at zeigt den neuen Postpartner in Paternion
Das Autohaus Kahlhofer wird auch zum Postpartner.
Paternion
29/09/2026
Ab 6. Oktober

Neuer Postpartner in Paternion

In Paternion gibt es ab 6. Oktober einen neuen Postpartner. Das Autohaus Kahlhofer übernimmt diese Aufgabe

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Gute Nachrichten für alle in Paternion: Das Angebot bei Postdienstleistungen vor Ort wird ausgebaut. Ab Montag, dem 6. Oktober 2026, bekommt die Marktgemeinde einen zweiten Postpartner. Das Autohaus Kahlhofer erweitert sein Serviceangebot und übernimmt künftig auch den Postbetrieb. Damit stehen den Anwohnern in Paternion ab der kommenden Woche zwei Anlaufstellen für Briefe, Pakete und Postservices zur Verfügung.

Öffnungszeiten auf einen Blick

Der neue Postshop im Autohaus Kahlhofer hat ab 6. Oktober zu folgenden Zeiten geöffnet:

  • Montag bis Donnerstag: 08:30 bis 12:00 Uhr & 13:30 bis 16:30 Uhr

  • Freitag: 08:30 bis 12:00 Uhr

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