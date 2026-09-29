Unfall in Villach-Land beeinträchtigt Nachmittagsverkehr

In Villach-Land kommt es derzeit am späten Nachmittag zu leichten Verzögerungen im Verkehr. Grund dafür ist ein Unfall auf der Gödersdorfer Straße in Finkenstein im Bereich der Abfahrt von der Kärntner Straße in Fahrtrichtung Müllnern. Autofahrerinnen und Autofahrer, die den Bereich umfahren können, verlieren auf ihrem Nachhauseweg keine Zeit. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.