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Symbolfoto von 5min.at: Polizei sperrt eine Straße ab.
In Villach-Land hat es gekracht.
Finkenstein
29/09/2026
Aktuell

Unfall in Villach-Land beeinträchtigt Nachmittagsverkehr

Auf der Gödersdorfer Straße in Villach-Land führt ein Unfall derzeit zu leichten Verzögerungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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In Villach-Land kommt es derzeit am späten Nachmittag zu leichten Verzögerungen im Verkehr. Grund dafür ist ein Unfall auf der Gödersdorfer Straße in Finkenstein im Bereich der Abfahrt von der Kärntner Straße in Fahrtrichtung Müllnern. Autofahrerinnen und Autofahrer, die den Bereich umfahren können, verlieren auf ihrem Nachhauseweg keine Zeit. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

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