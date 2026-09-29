Villacher (71) wird während der Fahrt bewusstlos und kracht gegen Baum

Nach dem Verkehrsunfall bei Finkenstein liegen neue Details vor: Ein 71-Jähriger wurde bewusstlos und lenkte seinen Pkw in den Wald. Zwei Personen wurden ins LKH gebracht.

5 Minuten berichtete am heutigen Nachmittag von einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Finkenstein, mittlerweile gibt es neue Details zum Hergang durch die Landespolizeidirektion Kärnten.

Mann wurde bewusstlos

Ein 71 Jahre alter Villacher lenkte gegen 16:30 Uhr sein Fahrzeug auf der Gödersdorfer Landesstraße, L 51, in Richtung Villach. „Im Bereich Villach Warmbad verlor er das Bewusstsein und fuhr über die Gegenfahrbahn in das angrenzende Waldstück, wo er gegen einen Baum prallte“, so die Beamten.

Feuerwehr musste ausrücken

Dabei erlitten er und eine im Fahrzeug mitfahrende 85 Jahre alte Villacherin Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Hauptfeuerwache Villach aus dem Fahrzeug geborgen und nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. DAs Fahrzeug des Villachers wurde durch den Aufprall schwer beschädigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert