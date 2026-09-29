Streuobstfest in Villach: Alte Sorten entdecken und Äpfel bestimmen lassen

Am 2. Oktober lädt die Stadt Villach von 10 bis 15 Uhr zum Streuobstfest auf den Rathausplatz ein. Besucher erwarten Kostproben, Musik sowie die Möglichkeit, eigene Äpfel bestimmen zu lassen.

Am 2. Oktober findet auf dem Villacher Rathausplatz wieder das Streuobstfest statt, bei dem Besucherinnen und Besucher alte Obstsorten entdecken, eigene Äpfel bestimmen lassen und Schmankerln genießen können.

Oasen der Vielfalt

Die Stadt Villach stellt der Bevölkerung rund 20 Streuobstwiesen von der Innenstadt über Lind bis nach Wollanig mit Obstbäumen zum kostenlosen Selberpflücken zur Verfügung. „Unsere Streuobstwiesen gibt es schon seit vielen Jahren. Im urbanen Raum sind solche Oasen der Vielfalt jedoch keine Selbstverständlichkeit. Um auf ihre Wichtigkeit für Menschen und Tiere hinzuweisen, laden wir einmal jährlich zum Streuobstfest“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Äpfel bestimmen lassen

Ein zentraler Programmpunkt ist die Ausstellung alter Apfel- und Birnensorten. „Wer seine Äpfel bestimmen lassen will, soll von jeder Sorte zumindest fünf Stück mitbringen. Diese bitte nicht waschen oder putzen, sondern so mitbringen wie sie sind und am besten von verschiedenen Seiten des Baumes pflücken“, ergänzt Nachhaltigkeitsreferentin Katholnig.

Kostproben und Musik

Zudem pressen die Kärntner Obstbaumwarte Apfelsaft und stellen Kostproben zur Verfügung. Für musikalische Stimmung sorgen Liedermacher Martin Sadounik am Akkordeon und David Wedenig am Saxofon. Bereits am Donnerstag, 1. Oktober, findet um 18 Uhr im lebensRAUM der Vortrag „(Streu-)Obstgärten als Oasen der Vielfalt“ statt, bevor am Freitag, 2. Oktober, von 10 bis 15 Uhr das Fest auf dem Rathausplatz folgt.