Kollision am Drauradweg: Rennradfahrer bleibt bewusstlos liegen

Auf dem Drauradweg in St. Magdalen kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen zwei jungen Rennradfahrern. Ein 24-Jähriger blieb nach der Kollision kurz bewusstlos liegen. Beide Männer kamen ins LKH Villach.

Zwei junge Rennradfahrer kollidierten am Drauradweg in St. Magdalen. Einer der beiden verlor kurz das Bewusstsein, beide mussten ins LKH Villach gebracht werden.

Zwei junge Rennradfahrer kollidierten am Drauradweg in St. Magdalen. Einer der beiden verlor kurz das Bewusstsein, beide mussten ins LKH Villach gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 29. September 2026, gegen 13.10 Uhr auf dem Drauradweg in St. Magdalen. Dort waren zwei Rennradfahrer im Alter von 23 und 24 Jahren unterwegs. Die beiden fuhren in entgegengesetzte Richtungen. Dabei kam es zur Kollision. Für den 24-Jährigen hatte der Zusammenstoß ernste Folgen. Er blieb nach der Kollision kurz bewusstlos auf dem Radweg liegen. Zum genauen Unfallhergang liegen keine weiteren Angaben vor.

Rettung im Einsatz

Nach dem Unfall wurden beide Rennradfahrer vor Ort erstversorgt. Anschließend brachte die Rettung die beiden Männer ins LKH Villach. Laut Landespolizeidirektion Kärnten erlitten sie Verletzungen unbestimmten Grades.