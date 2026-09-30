250 Ruderboote am Wörthersee: Die „Rose“ startet in die nächste Runde

Am 10. Oktober wird auf dem Wörthersee wieder fleißig gerudert: Bei der 26. Auflage der „Rose vom Wörthersee“ werden rund 250 Teilnehmer aus zahlreichen Ländern erwartet.

Am 10. Oktober findet in Kärnten wieder die Ruderregatta „Rose vom Wörthersee“ statt – und das bereits zum 26. Mal. Auf die rund 250 Teilnehmer wartet eine 16 Kilometer lange Strecke von Velden bis nach Klagenfurt.

Teilnehmer aus ganz Europa

Los geht es um 10 Uhr beim Schiffsanlegeplatz vor dem Schlosshotel in Velden. Die Boote starten in Vier-Minuten-Intervallen und machen sich anschließend auf den Weg quer über den Wörthersee. Das Ziel befindet sich in der Klagenfurter Ostbucht beim Ruderverein Albatros. Anmeldungen gibt es laut Veranstalter unter anderem aus Slowenien, Kroatien, Italien, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Griechenland, Frankreich, Tschechien, Ungarn, Polen und Österreich.

Bootspark vor der Regatta

Bereits vor dem Start gibt es in Velden einiges zu sehen: Die Parkanlagen und die Wiese direkt vor dem Schloss verwandeln sich zunächst in einen Bootspark. Ab 10 Uhr verlagert sich das Geschehen dann für rund zwei Stunden auf den See. Zuschauer können die Ruderinnen und Ruderer entlang des Wörthersee-Ufers verfolgen und anfeuern. Veranstaltet wird die „Rose vom Wörthersee“ vom Ruderverein Albatros.