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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau im Kino.
In Villach wartet am 9. Oktober ein kostenloser Filmabend.
Villach
30/09/2026
Am 9. Oktober

Gratis-Kinoabend in Villach: Ein Kultfilm steht auf dem Programm

Fußball, große Träume und der Mut, Erwartungen zu durchbrechen: Zum Internationalen Mädchentag lädt die Stadt Villach zu einem kostenlosen Kinoabend ein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)
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Filmabend bei freiem Eintritt – und das Popcorn gibt es noch dazu: Anlässlich des Internationalen Mädchentages laden das Frauenbüro der Stadt Villach und der Verein EqualiZ am Freitag, dem 9. Oktober, ins Stadtkino ein. Gezeigt wird der Film „Kick it like Beckham“. Los geht es um 18 Uhr. Willkommen sind ausdrücklich alle Interessierten.

Mädchen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen

Der Kinoabend findet anlässlich des Internationalen Mädchentages am 11. Oktober statt. Dieser soll auf Benachteiligungen von Mädchen aufmerksam machen und Themen wie Selbstbestimmung und Gleichberechtigung in den Mittelpunkt rücken. „„Mädchen sollen die Freiheit haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Unabhängig davon, welche Erwartungen andere an sie stellen“, betont Frauenreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Dazu passt auch die Filmauswahl: „Kick it like Beckham“ erzählt von einer jungen Frau, die Fußball spielen möchte und dabei gegen die Erwartungen ihres Umfelds ankämpft. Wer beim kostenlosen Filmabend dabei sein möchte, kann sich vorab über die Website der Stadt Villach anmelden.

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