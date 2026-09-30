Sirenenalarm in Wernberg: Starker Rauch löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstag (29. September) kurz nach 18.30 Uhr gab es in Wernberg Sirenenalarm: Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg rückte aus. Der Alarm lautete auf „Rauchentwicklung im Freien“ in der Ortschaft Wernberg. „Die Nachschau vor Ort ergab eine kurzfristig starke Rauchentwicklung bei einem Kamin eines Einfamilienhauses als Ursache“, so die Florianis. Bereits kurze Zeit später konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden. Im Einsatz befand sich auch eine Streife der Polizei.