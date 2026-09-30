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/ ©Freiwillige Feuerwehr Wernberg
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr Wernberg und die Polizei rückten am Dienstagabend aus.
Villach-Land
30/09/2026
Kamin

Sirenenalarm in Wernberg: Starker Rauch löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagabend heulten in Wernberg die Sirenen: Die Feuerwehr wurde zu einem Einfamilienhaus alarmiert. Der Grund war dichter Rauch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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Am Dienstag (29. September) kurz nach 18.30 Uhr gab es in Wernberg Sirenenalarm: Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg rückte aus. Der Alarm lautete auf „Rauchentwicklung im Freien“ in der Ortschaft Wernberg. „Die Nachschau vor Ort ergab eine kurzfristig starke Rauchentwicklung bei einem Kamin eines Einfamilienhauses als Ursache“, so die Florianis. Bereits kurze Zeit später konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden. Im Einsatz befand sich auch eine Streife der Polizei.

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