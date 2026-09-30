Kärntner Fahrradhändler ist insolvent: Konkurrenz zu groß

Ein Fahrradhändler aus Fürnitz ist insolvent. Über die GS E-Bike GmbH wurde am Mittwoch, dem 30. September, am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren eröffnet. Darüber informieren der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Passiva von 350.000 Euro

Das Unternehmen mit Standort in der Rosentalerstraße 55 ist auf den Verkauf von Fahrrädern, insbesondere E-Bikes, sowie auf Service und Reparaturen spezialisiert. Von der Insolvenz sind laut KSV1870 rund zehn Gläubiger und ein Mitarbeiter betroffen. Außerdem war der Geschäftsführer laut Angaben des AKV selbst im Unternehmen beschäftigt. Die Passiva belaufen sich auf rund 350.000 Euro, demgegenüber stehen Aktiva in der Höhe von rund 233.000 Euro.

Onlinehandel und Preisdruck

Als Ursache führt das Unternehmen unter anderem einen hinter den Erwartungen gebliebenen Geschäftsverlauf an. In den vergangenen beiden Jahren sei es nicht gelungen, das Warenlager oft genug umzuschlagen. Gleichzeitig habe die Konkurrenz durch Onlinehändler und zahlreiche Servicestellen in Kärnten stark zugenommen und Druck auf Preise und Margen ausgeübt. Auch das vorhandene Warenlager stelle einen großen Kostenfaktor dar.

Unternehmen soll fortgeführt werden

Trotz der Insolvenz soll es nach ersten Informationen weitergehen: Demnach ist geplant, das Unternehmen fortzuführen und einen Sanierungsplan anzubieten. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 16. November über den KSV1870 oder den AKV anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Christian Köchl bestellt. Die Sanierungsplantagsatzung ist für den 22. Dezember vorgesehen.