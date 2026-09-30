Nach der Dämpfer-Niederlage in Ljubljana will der EC iDM Wärmepumpen VSV heute Abend in Székesfehérvár Gas geben. Für Extramotivation sorgt die baldige Rückkehr von Kapitän Rauchenwald.

Für den EC iDM Wärmepumpen VSV geht ein langer Auswärtstrip zu Ende: Am heutigen Mittwochabend (19.15 Uhr) gastieren die Adler bei Hydro Fehérvár AV19 in der ungarischen MET Aréna. Im Duell der Tabellennachbarn (Rang 9 vs. Rang 10) wollen die Villacher mit einem Erfolgserlebnis die Heimreise antreten, ehe am Freitag endlich wieder das erste Heimspiel in der Stadthalle ansteht. Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen zum Saisonauftakt gilt für die Adler vor allem eine Devise: Schlafmützigkeit im Startdrittel abstellen und von der ersten Sekunde an hellwach sein.

Kapitän „Smokey“ Rauchenwald steht vor Rückkehr

Für den großen Motivationsschub im Lager der Blau-Weißen sorgt die Personalfront: Nach monatelanger Zwangspause aufgrund einer schweren Knieverletzung steht Kapitän Alexander „Smokey“ Rauchenwald unmittelbar vor seinem Comeback und dürfte heute erstmals wieder im Line-up stehen. Zudem kehrt Stürmer Paolo Wieltschnig voraussichtlich in den Kader zurück. Einziger fixer Ausfall auf Seiten der Villacher bleibt damit Verteidiger Thomas Vallant.

Alles andere als einfach

Die Aufgabe im Hexenkessel von Székesfehérvár wird alles andere als einfach: Die neu formierten Ungaren feierten zuletzt einen 3:2-Erfolg in Vorarlberg und verfügen mit Ausnahme-Techniker János Hári sowie gefährlichen Import-Verteidigern über reichlich Qualität. Aus den letzten sechs Gastspielen in Ungarn konnten die Adler lediglich zwei Siege entführen.