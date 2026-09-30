Musik aus der Säge: Spanische Klänge erobern Villacher Congress

Wenn spanische Volksmusik auf ein großes Orchester und Kuriositäten wie eine singende Säge trifft, ist ein außergewöhnlicher Abend garantiert: Am Montag, dem 5. Oktober 2026, gastieren Fetén Fetén gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Győr ab 19.30 Uhr im Congress Center Villach. Das Duo Jorge Arribas und Diego Galaz zählt zu den prägendsten Stimmen der zeitgenössischen Folk- und Traditionsmusik Spaniens. Nach über 1.000 internationalen Auftritten bringen die beiden Musiker ihren unverwechselbaren Klangkosmos aus Walzer, Foxtrott, Habanera und spanischen Rhythmen an die Drau.

Geigentrompete und Campingstuhlflöte

Neben klassischen Instrumenten wie Violine und Akkordeon gehört bei Fetén Fetén das Unerwartete fest zum Programm: Auf der Bühne erklingen unter anderem eine singende Säge, eine eigens kreierte „Geigentrompete“ oder eine Flöte aus einem Campingstuhl. Gemeinsam mit der sinfonischen Klangfülle des Philharmonischen Orchesters Győr (unter der Leitung von Dirigent Ádám Baross) entsteht ein farbenreiches Crossover aus Intimität, Witz und sinfonischer Wucht. Auf dem Programm stehen zudem Werke von Bizet, Rimski-Korsakow, Albeniz und Márquez.