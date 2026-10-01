„Willst du mich pflanzen“? Villach lädt zu kostenlosem Workshop

Apfel-, Kirsch- oder vielleicht doch ein Wildobstbaum? Wer einen Obstbaum in den eigenen Garten setzen möchte, sollte schon bei der Planung einiges beachten. Wie es richtig geht, zeigen zwei Experten am 17. Oktober in Villach.

Am 17. Oktober findet der "Willst du mich pflanzen"-Workshop in Villach statt.

Am 17. Oktober findet der "Willst du mich pflanzen"-Workshop in Villach statt.

Unter dem Titel „Willst du mich pflanzen?“ dreht sich am 17. Oktober ab 14 Uhr im Regenbogenland in der St. Ruprechter Straße 6 alles um das erfolgreiche Pflanzen von Obstbäumen.

Gemeinsam wird ein Obstbaum gepflanzt

Die beiden Referenten Christiane Halder und Hans Madritsch erklären, wie der passende Standort gewählt wird und welche Rolle Klima, Boden, Lichtverhältnisse und die spätere Größe des Baumes spielen. Auch die Auswahl geeigneter Obstsorten und hochwertigen Pflanzmaterials ist Thema. Bei der Theorie bleibt es allerdings nicht: Gemeinsam wird ein Obstbaum gesetzt. Dabei erfahren die Teilnehmer auch, worauf es anschließend bei Pflanzschnitt, Bewässerung, Baumschutz und der Gestaltung der Baumscheibe ankommt.

So nimmst du teil

Der Workshop ist Teil der Villacher Vortragsserie „Natur im Garten“. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Eine Anmeldung ist vorab online erforderlich. Der nächste „Natur im Garten“-Workshop zum Thema „Permakultur im Hausgarten – mit der Natur gärtnern“ findet am 11. November statt.