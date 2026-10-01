Erstes Heimspiel: VSV empfängt starken Liga-Neuling

Fünf Spiele lang mussten die VSV-Fans auf den ersten Heimauftritt ihrer Adler warten. Am Freitag, dem 2. Oktober, ist es nun so weit: Um 19.15 Uhr empfängt der VSV den Milano Hockey Club in der Villacher Stadthalle. Einfach wird die Heimpremiere allerdings nicht – der Liga-Neuling ist mit fünf Siegen aus sechs Spielen stark in die Saison gestartet.

Italiener sind Tabellenzweite

Der VSV kehrt mit sechs Punkten aus seinen bisherigen fünf Auswärtsspielen nach Hause zurück. Auf Siege gegen die Pioneers Vorarlberg und Salzburg folgten zuletzt zwei Niederlagen. In Ljubljana unterlagen die Adler mit 2:6, am Mittwoch mussten sie sich Fehérvár knapp mit 0:1 geschlagen geben. Damit liegt Villach derzeit auf Tabellenplatz elf. Ganz anders verlief der Saisonstart für den neu gegründeten Milano Hockey Club. Die Italiener holten aus sechs Spielen bereits 15 Punkte und liegen auf Rang zwei. Für zusätzliche Brisanz sorgt das jüngste Ergebnis der Italiener: Am Mittwoch fügte Milano dem bis dahin ungeschlagenen KAC mit einem 4:2 in Klagenfurt die erste Saisonniederlage zu.

Erstes direktes Duell

Ein direktes Duell zwischen dem VSV und dem neu gegründeten Klub gab es bislang noch nicht. Das letzte Pflichtspiel der Villacher gegen eine Mannschaft aus Mailand liegt sogar mehr als ein Vierteljahrhundert zurück: In der Alpenliga-Saison 1998/99 traf der VSV auf eine damalige Spielgemeinschaft aus Mailand und Cortina.

Zwei Einsätze noch fraglich

Personell gibt es vor dem Heimauftakt noch Fragezeichen. Maximilian Rebernig und Joel Teasdale klagten nach der Partie in Ungarn über Oberkörperbeschwerden. Ob sie am Freitag spielen können, soll sich erst am Spieltag entscheiden. Paolo Wieltschnig dürfte hingegen nach seiner Erkrankung in den Kader zurückkehren. Für Thomas Vallant kommt ein Einsatz noch zu früh.