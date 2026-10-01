8,7 Kilometer bergauf und dabei satte 1.104 Höhenmeter überwinden: Beim fünften GEMMA-Berglauf wurde den Teilnehmern am Villacher Hausberg einiges abverlangt. Gestartet wurde vergangenes Wochenende in Pogöriach, von dort führte die Strecke über Heiligengeist und den Steilhang hinauf auf die Rosstrått’n. Am schnellsten bewältigte Uwe Hochenwarter die Strecke. Nach nur 59 Minuten erreichte er das Ziel auf der Rosstrått’n und holte sich damit auch den Kärntner Landesmeistertitel. Bei den Damen setzte sich Sabine Hofer durch. Sie benötigte für die anspruchsvolle Strecke 80 Minuten.

Fortsetzung folgt

Bemerkenswert war auch die Altersspanne im Teilnehmerfeld. Unter den Finishern waren laut Veranstalter sowohl Jugendliche unter 18 Jahren als auch Sportler über 75 Jahre. Der Berglauf war zugleich Teil des Kärntner Berglaufcups. Organisiert wurde die mittlerweile fünfte Auflage vom Villacher Verein GEMMA. Und eine Fortsetzung ist bereits geplant: Auch im kommenden Jahr möchte der Verein wieder zum Berglauf auf den Dobratsch laden. Die Organisatoren Marc Germeshausen und Stefan Mak vom Verein GEMMA freuen sich über die erfolgreiche Umsetzung: