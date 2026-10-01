Schnäppchenjagd am Landesfeiertag: „Flowmarkt“ lädt zum Stöbern ein

Zwischen alten Lieblingsstücken, Selbstgemachtem und kleinen Kunstschätzen kannst du im Kulturhof Villach bald wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Beim „Flowmarkt“ verkaufen ausschließlich Privatpersonen.

Von Secondhand-Kleidung über Kunst und Design bis hin zu Selbstgemachtem: Am Samstag, dem 10. Oktober, wird im Kulturhof Villach wieder gestöbert und gefeilscht. Von 10 bis 16 Uhr lädt dort der „Flowmarkt“ zum entspannten Flohmarktbesuch ein. An den Ständen gibt es Gebrauchtes, Kleidung, Designstücke, Kunst und Selbstgemachtes zu entdecken. Verkauft wird ausschließlich von Privatpersonen, professionelle Händler sind nicht dabei.

Musik und Kinderschminken

Neben der Suche nach dem einen oder anderen Fundstück gibt es Musik sowie Essen und Getränke vom Konsulat im Kulturhof. Für die jüngeren Besucher wird Kinderschminken mit Anouk angeboten. Der Eintritt zum Flowmarkt in der Lederergasse 15 ist kostenlos. Sollte das Wetter am 10. Oktober nicht mitspielen, wird der Flohmarkt um eine Woche auf Samstag, den 17. Oktober, verschoben.