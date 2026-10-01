Rein ins Dirndl: Villacher Feuerwehr lädt zum Oktoberfest

"O’zapft wird" am kommenden Wochenende im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Völkendorf. Die Florianis laden zum Oktoberfest mit Maß-Bier, Disco und Frühschoppen ein.

Zeit für Dirndl und Kärntner Anzug: Die Freiwillige Feuerwehr Völkendorf lädt am kommenden Wochenende zum Oktoberfest. Gefeiert wird am Samstag, dem 3. Oktober, und Sonntag, dem 4. Oktober, beim Rüsthaus in der Hans-Sachs-Straße 10.

Oktoberfest-Disco und Maß-Bier

Los geht es am Samstag um 18 Uhr. Im Festzelt stehen Musik und eine Oktoberfest-Disco auf dem Programm. Dazu gibt es unter anderem Maß-Bier, Stelzen und Weißwürste. Auch verschiedene Oktoberfest-Spiele sind geplant.

Frühschoppen am Sonntag

Am Sonntag geht es ab 10 Uhr gemütlicher weiter. Dann lädt die Feuerwehr zum Frühschoppen samt Bieranstich. Die Feuerwehrjugend ist ebenfalls mit dabei und betreibt einen eigenen Süßigkeitenstand. Für den Samstag kostet der Eintritt im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Der Frühschoppen am Sonntag kann bei freiem Eintritt besucht werden.