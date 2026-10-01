Was nervt dich am Villacher Busverkehr? Bis 5. Oktober kannst du mitreden

Der Bus kommt zu spät, die Verbindung passt nicht oder eine Haltestelle fehlt? Wer sich über Villachs Öffis ärgert oder Verbesserungsvorschläge hat, kann jetzt mitreden.

Wenn der Bus nicht kommt oder eine Verbindung nicht passt, kommt schnell einmal großer Ärger auf. Wer beim Villacher Busverkehr Verbesserungspotenzial sieht, kann der Stadt derzeit sagen, wo der Schuh drückt. Noch bis Sonntag, dem 5. Oktober, läuft die große Öffi-Umfrage. Mitmachen sollen ausdrücklich nicht nur regelmäßige Fahrgäste.

Busangebot attraktiver machen

Gefragt wird unter anderem, wo es Probleme gibt und was sich ändern müsste, damit das Busangebot attraktiver wird. Auch Autofahrer, die bislang nicht auf die Öffis umgestiegen sind, sind zur Teilnahme eingeladen. Die Rückmeldungen sollen anschließend in die weitere Planung des Busverkehrs einfließen. Die Umfrage ist online abrufbar. „Bitte machen Sie mit, helfen Sie uns, das Angebot zu optimieren“, appelliert Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

Stadt sucht auch direkt im Bus das Gespräch

Zusätzlich gibt es im Herbst wieder sogenannte „BUS:SI“-Sprechstunde“. Dabei sind Mobilitätsstadtrat Jabali Adeh und Mitarbeiter des Busunternehmens Dr. Richard auf verschiedenen Linien unterwegs und sprechen direkt mit den Fahrgästen über Wünsche und Probleme. Der nächste Termin findet am 14. Oktober auf der Linie 4 statt. Zwischen 16 und 17.45 Uhr geht es vom Villacher Hauptbahnhof nach Auen zum Haselnussweg und wieder retour.