Mail-Konto von Tourismusverband gehackt: Warnung vor gefälschten Nachrichten

Der Villacher Tourismusverband geriet am Donnerstagvormittag ins Visier von Cyberkriminellen: Über einen E-Mail-Account der Geschäftsführung wurden hunderte gefälschte Nachrichten verschickt.

Die Leitung des Villacher Tourismusverbandes war Ziel einer Phishing-Attacke. Über ein gehacktes Mailkonto wurden fast 600 gefälschte Nachrichten versendet. In diesen Schreiben mit dem Betreff „Rechnung und Zahlungsaufforderung“ befand sich ein Link zu einer angeblichen PDF-Datei.

Schadsoftware per PDF-Link

Hinter dem mitgeschickten Link verbirgt sich jedoch eine schädliche Falle: Beim Anklicken drohte die Installation von Schadsoftware, heißt es in Medienberichten zu dem Vorfall. Das Problem wurde zum Glück rasch erkannt. Innerhalb von 15 Minuten legte ein IT-Unternehmen den kompromittierten Account still und erstellte einen neuen Zugang. Zudem wurden alle Empfänger nachträglich gewarnt.