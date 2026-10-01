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/ ©Jonas Leupe / Unsplash
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Mann sitzt vor einem PC und tippt auf seinem Handy
Hacker verschickten über eine gehackte Mailadresse des Villacher Tourismusverbandes hunderte Fake-Mails.
Villach
01/10/2026
Aufgepasst

Mail-Konto von Tourismusverband gehackt: Warnung vor gefälschten Nachrichten

Der Villacher Tourismusverband geriet am Donnerstagvormittag ins Visier von Cyberkriminellen: Über einen E-Mail-Account der Geschäftsführung wurden hunderte gefälschte Nachrichten verschickt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Die Leitung des Villacher Tourismusverbandes war Ziel einer Phishing-Attacke. Über ein gehacktes Mailkonto wurden fast 600 gefälschte Nachrichten versendet. In diesen Schreiben mit dem Betreff „Rechnung und Zahlungsaufforderung“ befand sich ein Link zu einer angeblichen PDF-Datei.

Schadsoftware per PDF-Link

Hinter dem mitgeschickten Link verbirgt sich jedoch eine schädliche Falle: Beim Anklicken drohte die Installation von Schadsoftware, heißt es in Medienberichten zu dem Vorfall. Das Problem wurde zum Glück rasch erkannt. Innerhalb von 15 Minuten legte ein IT-Unternehmen den kompromittierten Account still und erstellte einen neuen Zugang. Zudem wurden alle Empfänger nachträglich gewarnt.

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