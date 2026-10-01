Projekt gegen Einsamkeit: „Wollen einfach eine gute Zeit verbringen“

In der Draustadt startet derzeit das neue Projekt „Villach Meets“. Dessen Konzept basiert auf einem einfachen Gedanken: Menschen miteinander zu vernetzen, die neue Bekanntschaften machen und gemeinsam etwas unternehmen wollen.

Hinter der Initiative stehen zwei Studierende im Alter von 20 und 21 Jahren. Sie wollen bewusst anonym bleiben, denn: „Das Projekt soll nicht an einzelne Personen gebunden sein, sondern um die Community und die Menschen gehen, die daran teilnehmen“, erklären sie gegenüber 5 Minuten. Die Idee dahinter ist simpel: Mit „Villach Meets“ entsteht ein einfaches Angebot für gemeinsame Unternehmungen. Das Spektrum reicht von Kino- und Spieleabenden bis hin zu Outdoor-Aktivitäten und Ausflügen.

Neue Leute kennenlernen

„Gerade zwischen 18 und 30 verändert sich das soziale Umfeld stark – Schule ist vorbei, Studium oder Arbeit beginnen, Freundeskreise verändern sich stark. Gleichzeitig ist es nicht so einfach, neue Menschen kennenzulernen, wenn man nicht bereits einen bestehenden Freundeskreis oder Verein hat“, wissen auch die Gründer von „Villach Meets“. Daher soll sich das Projekt auch speziell an diese Altersgruppe richten. Geplant ist zudem, das Projekt möglichst kostenfrei zu gestalten. „Uns ist wichtig, dass niemand Mitglied in einem Verein werden oder sich langfristig verpflichten muss. Man soll einfach bei den Aktivitäten dabei sein können, auf die man gerade Lust hat.“

Umfrage gestartet

Bevor die beiden Studierenden allerdings Events planen, möchten sie herausfinden, was junge Menschen in Villach tatsächlich gemeinsam unternehmen möchten. Darum haben sie eine Umfrage gestartet, welche auf dem Instagram-Account @villach.meets zu finden ist. Anschließend wird ein passendes Treffen auf die Beine gestellt. „Wir denken aktuell an einen unkomplizierten gemeinsamen Abend, bei dem man sich kennenlernen kann. Das deckt sich auch mit der überwältigenden Mehrheit der Antworten: gemeinsames, gemütliches Beisammensein hat bislang 74 Prozent der Stimmen erreicht“, informieren sie abschließend. Dabei soll natürlich ausdrücklich gelten: Man kann gerne alleine kommen und muss niemanden kennen.