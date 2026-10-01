Entlastung für Familien: Stadt Villach unterstützt bei Nachmittagsbetreuung

Die Stadt Villach greift Familien bei der Nachmittagsbetreuung unter die Arme: Durch flexible Zeiten und gestaffelte Ermäßigungen werden Eltern gezielt entlastet.

Die täglichen Lebenshaltungskosten und die Kinderbetreuung stellen Eltern vor eine große Aufgabe. Der Kostendruck für Familien ist enorm, gleichzeitig steigt der Bedarf an Nachmittagsbetreuung stark an. Die Stadt Villach begegnet dieser Situation mit flexiblen Betreuungszeiten bis 16.20, 17.20 oder 18.20 Uhr.

Stadt hilft bei Kosten für Nachmittagsbetreuung

Zur finanziellen Entlastung tragen außerdem sozial gestaffelte Tarife bei, welche Ermäßigungen von 25 bis 100 Prozent ermöglichen. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die Anzahl der Kinder im Haushalt sowie der Status als Alleinverdiener:in. „Im vergangenen Schuljahr gab es insgesamt 116.000 Euro an Ermäßigungen bei den Kosten für die Nachmittagsbetreuung. Damit unterstützen wir Villacher:innen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten“, betont Vizebürgermeisterin und Bildungsreferentin Sarah Katholnig (SPÖ).

©KK Am Foto: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig

Fünfmal mehr Betreuungsgruppen als vor 15 Jahren

Die Bedeutung der Betreuung belegen auch die Zahlen: Gab es vor 15 Jahren noch elf Gruppen mit circa 200 Kindern, stehen heute 69 Gruppen für knapp 1.200 Kinder zur Verfügung. „Um eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf zu ermöglichen, ist es uns sehr wichtig, die schulische Nachmittagsbetreuung an die Bedürfnisse der Familien anzupassen“, erklärt Katholnig abschließend.