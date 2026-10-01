Einsatz in Finkenstein: Verkehrsunfall fordert Rettungskräfte

Am Donnerstagabend ist auf der Finkensteiner Straße in Stobitzen ein Unfall passiert. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Einsatz läuft derzeit auf der Finkensteiner Straße.

Ein Einsatz läuft derzeit auf der Finkensteiner Straße.

Auf der Finkensteiner Straße im Gemeindegebiet von Finkenstein am Faaker See (Bezirk Villach-Land) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie eine Leserin gegenüber der 5 Minuten-Redaktion berichtet, befindet sich die Unfallstelle im Bereich der Ortschaft Stobitzen. Der Streckenabschnitt ist vorübergehend nicht passierbar.

Einsatz läuft

Zahlreiche Einsatzkräfte sind bereits eingetroffen, darunter die Rettung, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei. Genauere Details zum Hergang oder möglichen Verletzten sind derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2026 um 19:33 Uhr aktualisiert