Von Wien in die Draustadt: Tennis-Event zieht auf den Rathausplatz

Was im vergangenen Jahr noch in Wien stattfand, wandert heuer nach Villach: Die Tennis-Veranstaltung „Road to Erste Bank Open“ verwandelt den Rathausplatz am Samstag in eine sportliche Bühne.

Die „Road to Erste Bank Open presented by OMNi-BiOTiC®“ macht am Samstag, dem 3. Oktober 2026, von 10 bis 15 Uhr Station auf dem Villacher Rathausplatz. Der Villacher Arbeitersportverein (VAS) organisiert das Match gemeinsam mit dem Kärntner Tennisverband. Ziel der Aktion ist es, den Sport direkt zu den Menschen zu bringen. „Wir wollen zeigen, dass Tennis ein Sport für alle ist – dynamisch, spannend und mitten in der Stadt erlebbar. Gleichzeitig möchten wir neue Menschen für den Tennissport und das Vereinsleben begeistern“, so VAS-Obmann Philipp Coloini.

©ÖTV Im Vorjahr fand die Tennis-Veranstaltung in Wien statt.

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Action auf Mini-Courts

Gespielt wird im K.-o.-System auf zwei 6 x 12 Meter großen Feldern. Zum Einsatz kommen kleinere Junior-Schläger und Softbälle, gespielt wird im gemischten Einzelbewerb. Mit dabei sind unter anderem Kärntens Rekord-Turniersieger Patrick Ofner (109 Siege) und Masters-Weltmeisterin Sarah Kanduth (+30). Dem Sieger winken zwei VIP-Tickets für das Erste Bank Open am Montag, 26. Oktober 2026, inklusive Hotelübernachtung im Spielerhotel, Anreise, Turnierhandtuch, Merchandise und ein FILA-Set. Außerdem erhalten Mitspielenden Goodie Bags. Sollte das Wetter nicht mitspielen, weicht das Turnier in die VAS-Halle in der St. Martiner Straße aus.