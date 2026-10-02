Unfall in Finkenstein: Alko-Lenkerin krachte in Gegenverkehr

Die Rettung, die Freiwilligen Feuerwehren Fürnitz und Gödersdorf sowie die Polizei wurden am Donnerstagabend ins Gemeindegebiet von Finkenstein am Faaker See alarmiert. Wie berichtet, ist es auf der Finkensteiner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. „Aus bislang nicht restlos geklärter Ursache geriet eine 57-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 47-Jährigen Autofahrerin“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Faak am See. Beide Lenkerinnen sowie die 55-jährige Beifahrerin der 47-Jährigen wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert.