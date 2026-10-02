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Bild auf 5min.at zeigt eine Auszeichnung der Klub der Köche
Gratulation an Katharina Baumgartner zur Auszeichnung „Betrieb des Monats September 2026“: Richard Hessl, Christian de Roja und Ewald Stoderschnig mit der Inhaberin der Finkensteiner Nudelfabrik.
Finkenstein
02/10/2026
Gratulation!
#goodnews

Finkensteiner Nudelfabrik ausgezeichnet

Der Klub der Köche Kärnten (KKK) hat die Finkensteiner Nudelfabrik zum „Betrieb des Monats September 2026“ ausgezeichnet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(214 Wörter)
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Die Geschichte der Finkensteiner Nudelfabrik reicht bis ins Jahr 1882 zurück. Damals gründete Giuseppe Gregori in Bozen eine Teigwarenfabrik. Als der Standort zu klein wurde, übersiedelte der Familienbetrieb nach Kärnten. 1907 erwarb die Familie ein ehemaliges Hammerwerk in Finkenstein. Ausschlaggebend für die Standortwahl waren unter anderem die vorhandene Wasserkraft und die gute Verkehrsanbindung. 1909 wurde am heutigen Standort die Produktion aufgenommen.

Seit mehr als 140 Jahren…

…werden in Finkenstein Teigwaren hergestellt. Heute führt Katharina Baumgartner das Unternehmen bereits in fünfter Generation. Sie verbindet die Erfahrung und das Wissen der Familie mit modernen Produktionsmethoden. Tradition, Qualität und Regionalität prägen den Betrieb, der mit seinen Teigwaren auch ein langjähriger Partner der heimischen Gastronomie ist.

Auszeichnung vom Klub der Köche

Katharina Baumgartner freut sich über die Auszeichnung des Klub der Köche Kärnten. KKK-Präsident Richard Hessl, Christian de Roja, Gebietsleiter der Brau Union und Schriftführer des KKK, sowie Ewald Stoderschnig vom Verkauf der Kärntnermilch gratulierten Inhaberin Katharina Baumgartner herzlich. Im Rahmen der Auszeichnung wurden Gutscheine der Fa. Wäsche Wallner, der Brau Union und der Fa. Hela Gewürze überreicht. Der Klub der Köche Kärnten gratuliert Katharina Baumgartner und ihrem Team herzlich zu dieser Auszeichnung und wünscht weiterhin viel Erfolg.

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