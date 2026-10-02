Finkensteiner Nudelfabrik ausgezeichnet

Die Geschichte der Finkensteiner Nudelfabrik reicht bis ins Jahr 1882 zurück. Damals gründete Giuseppe Gregori in Bozen eine Teigwarenfabrik. Als der Standort zu klein wurde, übersiedelte der Familienbetrieb nach Kärnten. 1907 erwarb die Familie ein ehemaliges Hammerwerk in Finkenstein. Ausschlaggebend für die Standortwahl waren unter anderem die vorhandene Wasserkraft und die gute Verkehrsanbindung. 1909 wurde am heutigen Standort die Produktion aufgenommen.

Seit mehr als 140 Jahren…

…werden in Finkenstein Teigwaren hergestellt. Heute führt Katharina Baumgartner das Unternehmen bereits in fünfter Generation. Sie verbindet die Erfahrung und das Wissen der Familie mit modernen Produktionsmethoden. Tradition, Qualität und Regionalität prägen den Betrieb, der mit seinen Teigwaren auch ein langjähriger Partner der heimischen Gastronomie ist.

Auszeichnung vom Klub der Köche

Katharina Baumgartner freut sich über die Auszeichnung des Klub der Köche Kärnten. KKK-Präsident Richard Hessl, Christian de Roja, Gebietsleiter der Brau Union und Schriftführer des KKK, sowie Ewald Stoderschnig vom Verkauf der Kärntnermilch gratulierten Inhaberin Katharina Baumgartner herzlich. Im Rahmen der Auszeichnung wurden Gutscheine der Fa. Wäsche Wallner, der Brau Union und der Fa. Hela Gewürze überreicht. Der Klub der Köche Kärnten gratuliert Katharina Baumgartner und ihrem Team herzlich zu dieser Auszeichnung und wünscht weiterhin viel Erfolg.