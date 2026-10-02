Im 92. Lebensjahr verstorben: Große Trauer um Villacher Anwalt

Villach trauert um einen bekannten Juristen: Wie mittlerweile bekannt wurde, ist der seit Jahren im Ruhestand lebende Anwalt Albin Ortner im 92. Lebensjahr am 26. September verstorben.

Viele Jahre das kulturelle Leben der Stadt geprägt

„Seine vielfältigen künstlerischen Begabungen brachten es mit sich, dass er viele Jahre das kulturelle Leben der Stadt Villach mitgestaltet hat“, schildert der engste Kreis des Anwalts auf der Trauerparte.

„Ein Anwalt mit Herz“

Auch in seinem Bekanntenkreis wurde Ortner sehr geschätzt, vor allem für seine besonders faire Art. „Ein Anwalt mit Herz, er war stets bemüht, immer eine Lösung zu finden“, berichtet ein Bekannter des Anwaltes gegenüber 5 Minuten. Die Verabschiedung findet im engsten Familienkreis von Albin Ortner statt.