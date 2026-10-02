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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Spieler des VSV bzw. der Black Wings Linz am Eis. Vor ihnen steht ein Schiedsrichter.
Nach einem 0:1-Rückstand dreht der VSV auf und feiert gegen Milano einen klaren 7:2-Heimsieg in der ICE Hockey League.
Villach
02/10/2026
Heimsieg

Nach Rückstand: VSV feiert klaren 7:2-Heimsieg gegen Milano

Der VSV setzt sich vor heimischem Publikum mit 7:2 gegen Milano durch. Nach frühem Rückstand drehen die Adler die Partie im Mittelabschnitt und ziehen im Schlussdrittel souverän davon.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Vor rund 2.800 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Stadthalle Villach setzte sich der VSV in der 7. Runde der win2day ICE Hockey League mit 7:2 gegen Milano durch, nachdem die Italiener bis zum zweiten Drittel durch Nick Caamano in Führung gegangen waren.

Rückstand bis zum zweiten Drittel

Paolo Wieltschnig glich wenig später aus, ehe Ryan Sproul sowie Elias Jeronimo Wallenta die Kärntner Adler im Mittelabschnitt mit 3:1 in Front brachten. Im Schlussdrittel bauten Joseph Cramarossa, John Hughes und Maximilian Rebernig den Vorsprung schrittweise aus, während Samuel Houde zwischenzeitlich auf 6:2 verkürzte und Rebernig schlussendlich mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 7:2 fixierte.

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