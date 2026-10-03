Nach 7:2-Erfolg: „Adler“ peilen nächsten Heimsieg gegen Capitals an

Nach dem starken 7:2-Heimerfolg gegen den Milano Hockey Club steht für die "Adler" am Sonntag die nächste Aufgabe in der win2day ICE Hockey League an. Um 17.30 Uhr gastieren die Vienna Capitals in der Villacher Stadthalle.

Mit dem klaren Heimsieg gegen Liga-Neuling Milano setzte der VSV am Freitag ein Ausrufezeichen und rangiert aktuell auf Tabellenplatz acht. Unmittelbar davor liegen die Vienna Capitals auf Rang sieben, die sich zuletzt mit 4:0 gegen den HC TIWAG Innsbruck durchsetzten. Beide Teams zeigten sich am Freitag im Powerplay extrem effizient und nutzten jeweils drei von vier Überzahlmöglichkeiten.

Effizientestes Powerplay der Liga

Über die bisherige Saison betrachtet wartet auf das Unterzahlspiel der Adler jedoch eine harte Probe: Die Wiener stellen mit elf Treffern aus 19 Überzahlsituationen (57,89 Prozent Erfolgsquote) das derzeit effizienteste Powerplay der Liga. Die Villacher halten in Unterzahl allerdings mit einer starken Quote von 84 Prozent dagegen. Auch die jüngste Bilanz spricht für den VSV, der sieben der letzten zehn Duelle sowie die vergangenen drei Heimspiele gegen Wien für sich entschied, heißt es in einer Aussendung.

Rückkehr von Ex-Adler Mike Stewart nach Villach

Bei den Vienna Capitals gab es im Sommer entscheidende Veränderungen. Hinter der Bande übernahm mit Head-Coach Mike Stewart eine echte VSV-Legende das Kommando. Der Austro-Kanadier trug neun Jahre lang das Trikot der Adler und gewann mit Villach zwei Meistertitel, ehe er seine Trainerkarriere startete. Auch der Kader der Wiener wurde prominent verstärkt, unter anderem mit dem schwedischen Torhüter Adam Reideborn sowie Top-Verteidiger Nick Bailen und Stürmer Shane Gersich. Zudem kehren mit Spielern wie Marco Richter, Benjamin Lanzinger, Christof Kromp, Sam Antonitsch und Raphael Wolf zahlreiche Akteure an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Personelle Lage entspannt sich

Vor dem zweiten Heimspiel der Saison verbessert sich die personelle Situation der Villacher deutlich. Bis auf Thomas Vallant stehen nach aktuellem Stand alle Akteure für das Aufeinandertreffen zur Verfügung, heißt es abschließend.