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/ ©Prosecco Bar Jeanette
Das Bild auf 5min.at zeigt die Prosecco Bar Jeanette.
Die Prosecco Bar in der Ringmauergasse schließt mit Ende Oktober.
Villach
03/10/2026
Veränderungen

„Neue Wege“: Prosecco Bar in Villach schließt schon bald

Ende Oktober schließt die Prosecco Bar in der Ringmauergasse ihre Türen. Inhaberin Jeanette blickt dankbar auf ein wunderbares Jahr zurück, geht jedoch neue Wege, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten erzählt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Veränderungen stehen im Raum: Nach genau einem Jahr stellt die Prosecco Bar in Villach in der Ringmauergasse ihren Betrieb ein. Für Inhaberin Jeanette endet damit eine schöne Zeit. Der laufende Vertrag wird nicht verlängert. „Es gibt Veränderungen für mich. Es haben sich neue Wege eröffnet“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten.

„Habe dieses Jahr sehr gerne gemacht“

Die Bar entwickelte sich rasch zu einer gefragten Adresse für den Tag. Das Tagesgeschäft wurde von den Gästen aus Villach und Umgebung hervorragend angenommen, teilt die Inhaberin weiter mit. „Ich habe dieses Jahr sehr gerne gemacht, mit vielen wunderbaren Gästen und Erfahrungen“, blickt die Gastronomin positiv zurück.

Abschied Ende Oktober: Villach bleibt Heimat

Lange Zeit zum Abschiednehmen bleibt nicht mehr, denn der Schlussstrich zieht sich bereits in wenigen Wochen. „Ich werde jetzt Ende Oktober in den Urlaub gehen, ab dann wird es auch geschlossen sein“, führt die Inhaberin gegenüber 5 Minuten aus. Für die Zeit nach diesem Kapitel haben sich für sie bereits neue Wege eröffnet, genaues wird aber nicht verraten. Der Stadt Villach bleibt sie dennoch treu: Jeanette wird auch weiterhin hier leben. „Ich bin dankbar für alle Menschen, die ich in dieser Zeit kennenlernen durfte“, betont sie abschließend.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Prosecco Bar Jeanette.
©Prosecco Bar Jeanette
Inhaberin Jeanette teilt gegenüber 5 Minuten mit, dass das Lokal mit Ende Oktober schließen wird.
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