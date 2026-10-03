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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Teilnehmenden des 4. „Hos’n-Obe“-Turniers im Knappenhaus.
Großer Andrang herrschte im Knappenhaus Bad Bleiberg.
Bad Bleiberg
03/10/2026
Im September

Bad Bleiberg im Kartenfieber: 87 Teilnehmer bei Turnier im Knappenhaus

Die Unabhängige Liste Bad Bleiberg (ULB) lud am Samstagabend, dem 26. September 2026, ins Knappenhaus ein. 87 Teilnehmende traten beim „Hos’n-Obe“-Turnier gegeneinander an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Das Knappenhaus Bad Bleiberg entwickelte sich am vergangenen Samstag zum Schauplatz des 4. „Hos’n-Obe“-Turniers der Unabhängigen Liste Bad Bleiberg (ULB). Insgesamt 87 Spielerinnen und Spieler folgten der Einladung. Neben dem sportlichen Ehrgeiz standen das gemeinsame Feiern und der Spaß im Vordergrund. Am Ende des Abends konnte sich Nico Bergner den Turniersieg sichern. Den zweiten Platz belegte Andrea Rösner, gefolgt von Florentina Martl und Horst Thomasser auf dem geteilten dritten Rang. Sabrina Pipan komplettierte die Spitze mit dem fünften Platz.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Teilnehmenden des 4. „Hos’n-Obe“-Turniers im Knappenhaus.
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Organisiert wurde die Veranstaltung von der Unabhängigen Liste Bad Bleiberg.

Gemeindechef gratulierte

Auch Bürgermeister Christian Hecher (ULB) zeigte sich erfreut über den gelungenen Abend: „Herzliche Gratulation an alle Gewinnerinnen und Gewinner!“ Die Veranstalter richteten zudem ein Dankeschön an das gesamte Teilnehmerfeld sowie an die Sponsoren, welche die Sach- und Geldpreise zur Verfügung stellten.

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Etliche Bad Bleiberger folgten der Einladung.
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