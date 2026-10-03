Gold und zweimal Silber: Kärntner Judoka jubeln in Sarajevo

Bei den ersten SO World Open für beeinträchtigte Sportler in Sarajevo holten die Judoka des SV Treffen eine Gold- und zwei Silbermedaillen nach Kärnten. Österreich belegte damit Rang zehn in der Nationenwertung.

In Bosnien und Herzegowina veranstaltete Special Olympics International gemeinsam mit der Internationalen Judo Föderation das erste World Open für mental und/oder körperlich beeinträchtigte Sportler. Judo Austria bzw. Special Olympics Austria wurden durch drei Sportler des Judo Clubs SV Treffen vertreten. Das Team glänzte dabei mit Spitzenplatzierungen. Den Premierensieg holte Markus Tarman: Mit zwei souveränen Ippon-Erfolgen über Gregori Rossi (Monaco) und Carl Viher (Slowenien) sicherte er Österreich die allererste Goldmedaille bei einem World Open im Specialsport.

Zweimal Silber für Österreich

Silber ging an Dijana Kontic im Newaza, die nach einem kräftezehrenden Kampf gegen Ziva Golob (Slowenien) triumphierte und sich nur der Schweizerin Oceane Carnel geschlagen geben musste. Auch Daniel Päckl holte nach drei Ippon-Siegen in vier Begegnungen Silber. Österreich landete damit ex aequo mit Estland auf Rang zehn der Nationenwertung. „Eine besondere Ehre für das Österreichische Team war der Besuch von Klara Wuketich, Kulturreferentin der Österreichischen Botschaft in Sarajevo“, betont Vereinsobmann Markus Mayer abschließend.