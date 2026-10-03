Villacher Robotik-Nachwuchs kämpft in Südkorea um den Titel

Jugendliche aus über 190 Ländern treten von 7. bis 10. Oktober 2026 bei der internationalen Roboterolympiade "FIRST Global Challenge" in Südkorea an, darunter auch drei HTL-Schüler und zwei Lehrlinge von Lam Research aus Villach.

„Wir arbeiten seit mehr als zwei Monaten an dem Roboter“, berichtet der HTL-Lehrer Stefan Mitterdorfer im Gespräch mit 5 Minuten. Er begleitet die Nachwuchstechniker gemeinsam mit Lehrlingsausbildnerin Stefanie Astner von Lam Research. Mit dabei sind Jason Puschnig, Simon Rechberger und Vincent Winkler sowie Luca Millonig und Vladyslav Miniv.

Waldbrand-Prävention im Fokus

„Wir fliegen am 4. Oktober von Ljubljana ab und landen am 5. Oktober in Südkorea“, berichtet Mitterdorfer. Die offiziellen Wettkampftage ziehen sich dann vom 7. bis zum 10. Oktober 2026. Das diesjährige Motto lautet „Igniting Innovation„. „Es geht also um die Vorbeugung, die Eindämmung und den Wiederaufbau nach Waldbränden“, so die Lehrkraft weiter. „Unser Roboter muss zehn Zentimeter große Bälle aufsammeln und sie in einen Behälter schießen. Zum Schluss gibt es Bonuspunkte, wenn der Roboter eine sechs Meter lange Stange hinaufklettert.“

„Großartige Gelegenheit“

Bereits im vergangenen Jahr waren sie mit dabei, erzielten den fünften Platz – 5 Minuten berichtete. Auch heuer ist das Ziel der Einzug in die Playoffs. „Die Teilnahme eine großartige Gelegenheit, Österreich bei einem internationalen Wettbewerb zu vertreten, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich mit Teams aus zahlreichen Ländern auszutauschen“, so Mitterdorfer abschließend.