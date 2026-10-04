Nach Personensuche am Faaker See: Jetzt gibt es neue Informationen

Nach einer Alarmierung am Faaker See rückte die Rettungshundebrigade zu einer Personensuche aus. Kurz darauf gab es zum Glück Entwarnung.

Die Einsatzkräfte der Rettungshundebrigade Kärnten konnten die vermisste Person am Faaker See wohlbehalten auffinden.

Die Einsatzkräfte der Rettungshundebrigade Kärnten konnten die vermisste Person am Faaker See wohlbehalten auffinden.

Glücklicher Ausgang bei einer Suchaktion: Wie die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten in den sozialen Medien bestätigt, fand ihr Wochenausklang mit einem Einsatz statt. In Finkenstein am Faaker See erfolgte am Freitag um 15:44 Uhr die Alarmierung, Grund dafür war eine Personensuche.

Vermisste Person wurde gefunden

„Die vermisste Person konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Wir bedanken uns herzlich bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für die gute und professionelle Zusammenarbeit vor Ort“, berichtet die Österreichische Rettungshundebrigade Landesgruppe Kärnten.

Polizeihubschrauber gesichtet

Auch gegenüber 5 Minuten meldeten sich am Freitag mehrere Leser, dass ein Polizeihubschrauber über dem Faaker See kreisen soll. Ob es allerdings mit der Personensuche einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2026 um 07:52 Uhr aktualisiert