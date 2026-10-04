In Villach: Diese Fellnasen suchen ein neues Zuhause

Hündin Kira ist eine kastrierte Rottweiler-Dame mit schwarz-braunen Abzeichen, geboren am 12. Juli 2020. Sie ist sehr menschenbezogen und liebt Kuschelstunden mit ihren Menschen über alles. Am liebsten entspannt Kira im Garten und genießt an heißen Tagen ihren Hundepool. Andere Hunde akzeptiert sie bedingt, wäre aber gerne Einzelprinzessin. Gesucht werden für sie hundeerfahrene Menschen mit einem eingezäunten Garten.

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Verschmust und gerne in der Natur

Zudem wartet die grau-getigerte, kastrierte Katze Schnurri (geboren ca. 2017) auf ein neues Heim. Schnurri ist verschmust, sehr selbstständig und gerne draußen unterwegs. Da sie kein Katzenklo kennt, ist sie auf regelmäßigen Freigang angewiesen, den sie im neuen Zuhause unbedingt benötigt. Eine weitere Freigängerin ist die schwarze, kastrierte Katze Katzi (geboren 2017). Sie ist lieb und freundlich, ebenfalls sehr selbstständig und gerne draußen unterwegs. Hat man erst einmal ihr Vertrauen gewonnen, kommt Katzi gerne zum Kuscheln – ganz katzentypisch allerdings nur so lange, wie sie möchte.

©Tierheim Villach Schnurri und… ©Tierheim Villach …Katzi.

Ausreichend Platz zum Fliegen

Auch der gelbe Wellensittich Luna (weiblich, ca. 6 Jahre alt) sucht nach passenden Haltern. Die gesellige Artgenossin erkundet gerne ihre Umgebung und freut sich über Gesellschaft. Wie für Wellensittiche typisch, sollte sie nicht alleine gehalten werden. Ideal wäre ein Zuhause mit mindestens einem passenden Artgenossen und ausreichend Platz zum Fliegen. Gesucht werden Menschen, die sich bewusst mit den Bedürfnissen von Wellensittichen auseinandersetzen und Luna ein artgerechtes, dauerhaftes Zuhause bieten.

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Nox und Lumi brauchen Auslauf

Schließlich warten noch die beiden Zwergkaninchen Nox (schwarz-weiß, männlich kastriert, geb. vor ca. 7 Monaten) und Lumi (weiß, weiblich, geb. vor ca. 7 Monaten) auf eine Vermittlung. Für Nox und Lumi wird ein Zuhause mit viel Platz und großem Auslauf gesucht, in dem sie hoppeln, buddeln, erkunden und einfach Kaninchen sein dürfen. Erforderlich ist eine artgerechte Haltung mit ausreichend Platz, Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigung.