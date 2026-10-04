Jubiläum in Velden: 100 Jahre Hoher Akademischer Tarocksenat

Seit seiner Gründung im Jahr 1926 steht der Senat für Tarocktradition, Geselligkeit und gelebte Gemeinschaft. Anlässlich des Jubiläums wurde eine Festschrift herausgegeben, die die Geschichte und Entwicklung des Senates dokumentiert.

Würdiger Rahmen

Zu den Gratulantinnen zählten auch LR Beate Prettner und Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger. Heute wird der Tarocksenat von Robert Soos als „Magnifizenz“ geführt. Das Jubiläum bot einen würdigen Rahmen, um auf ein Jahrhundert Veldener Tarockkultur zurückzublicken und die besondere Tradition gemeinsam zu feiern.