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Jubiläum in Velden: 100 Jahre Hoher Akademischer Tarocksenat
Der Hohe Akademische Tarocksenat Velden feierte im September sein 100-jähriges Bestehen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1926 steht der Senat für Tarocktradition, Geselligkeit und gelebte Gemeinschaft. Anlässlich des Jubiläums wurde eine Festschrift herausgegeben, die die Geschichte und Entwicklung des Senates dokumentiert.
Würdiger Rahmen
Zu den Gratulantinnen zählten auch LR Beate Prettner und Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger. Heute wird der Tarocksenat von Robert Soos als „Magnifizenz“ geführt. Das Jubiläum bot einen würdigen Rahmen, um auf ein Jahrhundert Veldener Tarockkultur zurückzublicken und die besondere Tradition gemeinsam zu feiern.
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