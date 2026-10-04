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Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Kameraden stehen davor.
Am Samstag ertönten die Sirenen in und rund um Ferndorf.
Ferndorf
04/10/2026
Einsatz

Entdeckung im Wald: Spaziergänger rief sofort die Feuerwehr

Zu einem Einsatz kam es am Samstag im Gemeindegebiet von Ferndorf im Bezirk Villach-Land. Dort brannten mehrere Quadratmeter Waldboden. Ein Spaziergänger alarmierte die Feuerwehr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte unterhalb der Rabenwand eine Rauchentwicklung und schlug umgehend Alarm. Rund um einen Baum stand eine Fläche von mehreren Quadratmetern Waldboden in Brand. Nach der genauen Lokalisierung der Brandstelle forderten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ferndorf Verstärkung an. Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehren Gschriet-Glanz und Feistritz an der Drau legten sie eine rund 600 Meter lange Löschleitung von den Tanklöschfahrzeugen bis zur Brandstelle.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr sowie die Löschleitung.
©FF Ferndorf
Eine 600 Meter lange Löschleitung wurde bis zur Brandstelle gelegt.

Aufwendiger Einsatz

Die Brandbekämpfung gestaltete sich arbeitsintensiv: Das betroffene Areal wurde aufwendig umgegraben, um zahlreiche tiefliegende Glutnester freizulegen und abzulöschen. Nach der ausgiebigen Bewässerung fällte der betroffene Landwirt den Baum, damit verdeckte Glutnester im Bauminneren ausgeschlossen werden konnten. Insgesamt standen etwa 45 Kräften im Einsatz; darunter auch Beamte der hiesigen Polizeiinspektion.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Brandstelle rund um den Baum.
©FF Ferndorf
Inzwischen ist das Feuer gelöscht.
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