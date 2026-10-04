Die FPÖ-Themen für Villach: Wo Spitzenkandidat Baumann jetzt ansetzen will

Der Gemeinderatswahlkampf in der Draustadt nimmt langsam Fahrt auf. Bei letzten Stadtparteitag setzte die Villacher FPÖ ein unmissverständliches Zeichen der Geschlossenheit: Die Delegierten wählten Stadtrat Erwin Baumann ohne eine einzige Gegenstimme zum Spitzen- und Bürgermeisterkandidaten für die kommende Gemeinderatswahl Ende Februar 2027. Während die weiteren Listenplätze erst in den kommenden Parteigremien fixiert werden, steht an der Spitze der Freiheitlichen damit bereits jetzt alles auf Angriff. Die Villacher Stadt-FPÖ will die verbleibende Zeit bis zum Urnengang konsequent nutzen und startet ab sofort in den Intensivwahlkampf.

©Facebook Baumann Erwin Baumann fordert den amtierenden Bürgermeister Günther Albel heraus: „Mein Ziel ist klar die Bürgermeister-Stichwahl“

„Ziel ist klar die Stichwahl!“

Baumann macht von der ersten Minute an klar, wohin der Weg führen soll, und steckt das Ziel für den bevorstehenden Urnengang extrem ambitioniert ab: „Mein Ziel ist klar die Bürgermeisterstichwahl. Wir wollen von Beginn an Klarheit schaffen und sagen, mit wem und wofür wir antreten und welche politischen Ziele wir verfolgen.“ Entgegen den üblichen politischen Gepflogenheiten kündigte der FPÖ-Kandidat jedoch an, auf persönliche Angriffe gegen die politische Konkurrenz im Rathaus komplett verzichten zu wollen. Statt Schmutzkübelpolitik sollen konkrete Lösungen für die Bürger im Mittelpunkt stehen. „Es geht nicht darum, Mitbewerber schlechtzumachen, sondern darum, unsere Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger verlässlich weiterzuentwickeln“, bekräftigt der Freiheitliche. Mit dem Slogan „Auf ihn kann Villach bauen“ präsentiert sich Baumann mit seiner jahrelangen kommunalpolitischen Erfahrung und will als bodenständiger und verlässlicher Partner für die Bevölkerung wirken.

Jetzt will er den Chefsessel

Erwin Baumann ist in der Villacher Kommunalpolitik längst kein Unbekannter mehr, sondern bringt jahrzehntelange Erfahrung mit. Bereits seit September 2014 vertritt er die Freiheitlichen ununterbrochen als gewählter Stadtrat im Villacher Stadtsenat. Zuvor war er von 1999 bis 2014 als Gemeinderat tätig und sammelte dort wertvolles Rüstzeug, unter anderem als Ausschussobmann für Land- und Forstwirtschaft sowie in den Ausschüssen für Personal und Wohnungen. Seine politischen Ambitionen brachten ihn schließlich bis in die Landesebene: Seit April 2023 vertritt er die Region als Abgeordneter im Kärntner Landtag.

©FPÖ Von Villach in die Landesliga: Baumann lieferte konstante Werte für die Blauen in der Draustadt

Dass die Villacher Freiheitlichen Baumann derart geschlossen den Rücken stärken, kommt nicht von ungefähr: Seit Baumann das Ruder der Stadtpartei als Obmann innehat, liefert er für die FPÖ in Villach verlässlich und vor allem konstante Wahlergebnisse ab. „Sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene konnten wir in der Draustadt unter seiner Führung immer wieder punkten. Er liefert verlässlich und ist bei den Menschen beliebt“, heißt es aus Parteikreisen. Nach all den Etappensiegen und der erfolgreichen Oppositions- und Stadtsenatsarbeit will der erfahrene Landes- und Kommunalpolitiker jetzt den nächsten logischen Schritt machen und greift entschlossen an die Spitzenposition.

©Facebook Baumann Erwin Baumann und Erwin Angerer: Beide hoffen auf ein starkes Signal bei den kommenden Wahlen

Neben seinen politischen Mandaten ist Baumann tief in Villach verankert: Von 1994 bis 2014 wirkte er als Kammerrat in der Arbeiterkammer Kärnten, fungierte als Laienrichter am Arbeitsgericht, bekleidet die Rolle des stellvertretenden FPÖ-Landesparteiobmanns und sitzt in der FPÖ-Bundesparteileitung. Auch abseits der Politik steht er mitten im Leben der Draustädter, etwa als Brandmeister (Zugskommandant) bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich und im lokalen Pfarrgemeinderat.

In seinen aktuellen Ressorts als Stadtrat verantwortet der Freiheitliche zentrale Schlüsselbereiche des täglichen Lebens der Villacher: Er ist Referent für Wohnungsangelegenheiten, die Wohnungsvergabe sowie die Hausverwaltung und Bewirtschaftung der stadteigenen Wohn- und Geschäftsgebäude. Zudem fallen das Villacher Wasserwerk sowie die Land- und Forstwirtschaft in seinen direkten Aufgabenbereich. Genau das will Baumann nun nutzen, um Villach weiterzuentwickeln.

Dramatischer Wohnungs-Engpass

Ein zentraler Eckpfeiler seiner Kampagne ist die angespannte Lage auf dem Wohnungs-Genossenschaftsmarkt, die Baumann als zuständiger Wohnungsreferent aus nächster Nähe miterlebt und drastisch auf den Punkt bringt: „Villach fehlen 450 Wohnungen. Vor allem Trennungen stellen uns immer wieder vor große Herausforderungen, da es darum geht, schnell eine Unterkunft zu finden.“ Um diesen Notstand wirksam zu bekämpfen, reicht es dem Stadtrat nicht, nur neue Bauprojekte zu fordern. Er nimmt auch die Verwaltung im Rathaus in die Pflicht und fordert eine umgehende personelle Aufstockung in der Wohnungsabteilung: „Wir brauchen dringend mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die zahlreichen Wohnungsanfragen rasch und unbürokratisch bearbeiten können.“ Ohne geschultes Personal nutze auch das beste Bauprogramm nichts, wenn Bürger in Notlagen monatelang auf Rückmeldungen warten müssen.

Rettung für die Innenstadt & Anstoß für die Stadtteile

Neben dem Wohnbau sieht Baumann dringenden Handlungsbedarf im Herzen der Stadt sowie in den einzelnen Stadtteilen. Für die Innenstadt fordert er gezielte wirtschaftliche Impulse, um leerstehende Flächen wieder mit kleinen Fachgeschäften zu füllen und den lange diskutierten Wochenmarkt endlich auf die Beine zu stellen. „Wir müssen es schaffen, wieder mehr Leben und Vielfalt in das Stadtzentrum zu bringen“, so der FPÖ-Spitzenkandidat. Gleichzeitig dürfe der Blick aber keinesfalls an den Grenzen der Innenstadt enden. Auch die Infrastruktur in sämtlichen Stadtteilen, von Völkendorf und Fellach bis Landskron und Maria Gail, müsse konsequent weiterentwickelt werden, damit keiner abgehängt wird und alle Villacherinnen und Villacher von der Entwicklung profitieren.

Gleichberechtigung statt Ideologie

Beim Reizthema Verkehr plädiert Baumann für ein friedliches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer statt starrer Ideologie: „Es können nicht jedes Mal die einzelnen Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.“ Öffentlicher Verkehr, Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssten gleichberechtigt gedacht und entwickelt werden, anstatt einzelne Verkehrsteilnehmer gegeneinander aufzuhetzen oder den Autoverkehr pauschal zu verteufeln.

Sicherheit als Chefsache: Mehr Polizei in allen Stadtteilen

Abgerundet werden seine Forderungen von einer klaren Sicherheits-Offensive für das gesamte Stadtgebiet. Das immer wieder kommende FPÖ-Kern-Thema, soll das Sicherheitsgefühl der Menschen spürbar heben und Ordnung garantieren. Daher fordert Baumann einen deutlichen Ausbau der Exekutive: „Wir benötigen eine spürbar höhere Polizeipräsenz in sämtlichen Stadtbereichen. Die Bürger haben ein Recht darauf, sich überall in Villach sicher zu fühlen.“