VSV Unihockey holt sich Doppel-Sieg am Wochenende

Beim Heimspiel-Wochenende am 3. und 4. Oktober holte VSV Unihockey in Villach zwei deutliche Siege in der IFL Qualification Round. Der Titelverteidiger schlägt Phoenix Fireball und die IBK Cartoon Heroes souverän.

Den Auftakt machte am Samstag ein ungefährdeter 8:3-Sieg gegen Phoenix Fireball. Gabriel Lekas steuerte zwei Treffer sowie einen Assist bei und wurde zum MVP (Most Valuable Player) gewählt. Auch Timo Schmid sowie Florian Achernig trugen sich jeweils doppelt in die Torschützenliste ein.

12:5-Erfolg

Nur einen Tag später folgte der nächste Kantersieg. Die Draustädter setzten sich gegen die IBK Cartoon Heroes mit 12:5 durch. Diesmal ragte Joel Mikael Niemelä heraus, der sich mit zwei Toren und zwei Vorlagen die MVP-Auszeichnung sicherte. Timo Schmid glänzte mit drei Treffern, Luca Widnig steuerte zwei Tore bei. Mit drei Siegen aus drei Begegnungen sicherte sich die Mannschaft damit die maximale Ausbeute von neun Zählern und rangiert auf dem dritten Tabellenplatz.