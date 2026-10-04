Knappe Partie: VSV unterliegt den Vienna Capitals

Das Duell zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und den Vienna Capitals bot am Sonntagabend reichlich Spannung. Elias Jeronimo Wallenta brachte die Villacher Hausherren im Auftaktdrittel auf Zuspiel von Kevin Hancock und Joël Teasdale mit 1:0 in Front (13:25).

Späte Wende

Im zweiten Durchgang überschlugen sich dann die Ereignisse kurz vor der Schlusssirene: Senna Peeters besorgte nach Vorlage von Linden Vey den 1:1-Ausgleich. Nur 75 Sekunden später legte John Hughes das 2:1 für den VSV nach. Die Wiener schüttelten den Rückschlag jedoch schnell ab und glichen durch das zweite Tor von Senna Peeters erneut aus. Im Schlussdrittel schien die Entscheidung zunächst gefallen zu sein. Denn: Jakob Lilja sorgte für das 3:2 zugunsten der Hauptstädter. Doch die Blau-Weißen gaben sich nicht geschlagen; erzielten in letzter Minute den ersehnten Ausgleichstreffer. Damit ging es direkt in die Overtime. Dort platzierte Nick Bailen in der 65. Minute den Puck im Netz der VSV-Adler. Sie mussten trotz ihres Einsatzes eine Niederlage einstecken.