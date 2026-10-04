Unfall in Feld am See: Auto prallt gegen Telefonmast und überschlägt sich

Ein Verkehrsunfall auf der B98 Millstätter Straße forderte am Sonntagabend die Einsatzkräfte. Ein Villacher (48) kam der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenleitpflock sowie einem Telefonmasten.

Ein Verkehrsunfall rief am Sonntag die Feuerwehr und die Polizei auf der B98 Millstätter Straße auf den Plan. Gegen 17.15 Uhr war ein 48-jähriger Villacher mit seinem Auto in Richtung Radenthein unterwegs. Im Gemeindegebiet von Feld am See geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Fahrzeug überschlug sich

In weiterer Folge prallte der Wagen gegen einen Straßenleitpflock sowie einen Telefonmasten und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker hatte jedoch Glück im Unglück: Er konnte das Wrack selbstständig verlassen. Da er leichte Verletzungen davon trug, wurde er zur medizinischen Abklärung in das Klinikum Villach gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Straße für rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt