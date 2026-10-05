Explosionen mitten im Löscheinsatz: Villacher Feuerwehr muss Lagerraum fluchtartig verlassen

Kurz nach 20 Uhr meldete eine besorgte Hausbesitzerin über den Feuerwehrnotruf einen Brand in einem Lagerraum, der an ein Einfamilienhaus im Villacher Stadtteil Vassach angebaut ist. Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach rückten daraufhin aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Lagerraum. Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache machte sich mit einer Wärmebildkamera auf den Weg zum Brandherd.

Plötzlich kam es zu Explosionen

Während des Innenangriffs wurde die Situation jedoch gefährlich: Im Lagerraum kam es zu mehreren kleineren Explosionen. Nach Angaben der Feuerwehr waren dort unter anderem Akkus, Spraydosen und kleinere Feuerwerkskörper gelagert. „Aufgrund der plötzlich auftretenden Explosionen musste der Atemschutztrupp den Lagerraum umgehend verlassen. Der Löschangriff wurde daraufhin von außen fortgesetzt“, berichtet OBI Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. Gleichzeitig bekämpfte ein weiterer Atemschutztrupp der FF Vassach die Flammen von der Rückseite des Gebäudes. Durch den Löschangriff von beiden Seiten konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Wohnhaus vor Flammen geschützt

Noch glosende Gegenstände und weitere Spraydosen wurden anschließend aus dem Lagerraum gebracht und im Freien vollständig abgelöscht. Die Einsatzkräfte öffneten zudem Teile der Deckenkonstruktion mit einer Rettungssäge und kontrollierten diese mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Der Störungsdienst der KELAG schaltete das Gebäude für die weiteren Arbeiten stromlos. „Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden“, so Regenfelder.

Nun ermittelt Kriminalpolizei

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Rund 50 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen waren vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Roten Kreuz, der Polizei und dem KELAG-Störungsdienst. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei Villach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.