Auszeichnung für Verein „Frechdachs“

Gesundheit fördern, Wissen weitergeben und Menschen zusammenbringen: Der Verein „Frechdachs“ in Arnoldstein rund um Susanne Moritz setzt seit mehreren Jahren auf ein vielfältiges Angebot rund um Gesundheitsförderung und Prävention. Dafür überreichte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner nun die Auszeichnung „Gesunder Verein“. „Gesundheitsförderung hat viele Facetten. Sie reicht von Bewegung und Ernährung bis hin zu Achtsamkeit, seelischem Wohlbefinden und dem Wissen um die eigenen Ressourcen. Genau diese Vielfalt wird hier gelebt“, betonte Prettner bei der Übergabe.

Initiative „Gesunder Verein“

Die Initiative „Gesunder Verein“ des Landes Kärnten unterstützt Vereine dabei, Gesundheitsförderung nachhaltig in ihrem Vereinsleben zu verankern. Mit Kursen, Workshops, Vorträgen und weiteren Angeboten werden Menschen motiviert, aktiv etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu tun. „Vereine sind wichtige Orte der Begegnung. Sie erreichen Menschen direkt in ihrer Lebenswelt und können Gesundheitsförderung niederschwellig und mit viel persönlichem Engagement vermitteln“, so Prettner.

Breites Programm

In Arnoldstein wurde in den vergangenen drei Jahren ein breites Programm für unterschiedliche Altersgruppen und auch für Menschen mit Behinderung umgesetzt. Im Mittelpunkt standen unter anderem Kräuterworkshops und -wanderungen, Achtsamkeit, Klangreisen und Shiatsu sowie tiergestützte Angebote mit Therapiehund und Eseln. Auch Wald- und Almtage, gesundheitliche Vorträge und ein monatlicher Kinderkräuternachmittag gehörten zum Programm. Besonderes Augenmerk lag darauf, die Angebote möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, nicht nur den Kindern in der vereinseigenen Natur-Kindergruppe. „Ob bei einer Kräuterwanderung, einer Klangreise, gemeinsam mit den Tieren oder bei einem Kinderkräuternachmittag – hier wird Gesundheitsförderung auf sehr unterschiedliche und vor allem persönliche Weise vermittelt. Dieses Engagement verdient Anerkennung“, gratulierte Prettner zur Auszeichnung als „Gesunder Verein“.