Villacher Juristin trifft im TV auf Florian Klenk: „Bis hierher und nicht weiter“

Für alle, die ihren Ärger im Internet Luft machen, ein Pflichttermin und gleichzeitig eine Warnung, es nicht zu übertreiben. „Der Begriff ‚Hass im Netz‘ wird heute oft wie ein abstraktes Schlagwort verwendet. Aber dahinter steckt etwas ganz Reales: Menschen, die persönlich angegriffen und verletzt werden“, erklärt die Juristin Eva Meidl gegenüber 5 Minuten. „Egal ob jemand wüst beschimpft, seine Privatsphäre verletzt oder öffentlich vorverurteilt wird: Jeder Mensch verdient einen Grundrespekt. Wenn Grenzen überschritten werden, darf man das nicht einfach als Bagatelle abtun – völlig egal, von wem die Worte stammen.“

Meidl trifft auf Klenk

Rechtsanwaltsanwärterin Meidl arbeitet im Büro des bekannten Lienzer Anwaltes Robert Kerschbaumer, der sich mit Klagen gegen Hassposter in Österreich schon einen Namen gemacht hat. Sie trifft im Puls-4-Format „Breaking Media“ auf Chefredakteur Florian Klenk. Dieser zieht seit Monaten mit seinem vielbeachteten Instagram-„SLAPP-Tagebuch“ gegen Klagen der Kanzlei zu Felde. Nun folgt die Konfrontation vor der Kamera: über rauen Umgangston im Netz, persönliche Grenzen und die Frage, warum man sich Beleidigungen nicht einfach gefallen lassen muss.

©Eva Meidl Auf der einen Seite Dr. Florian Klenk, streitbarer Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mediales Schwergewicht. Auf der anderen Seite die Villacher Juristin Eva-Maria Meidl, Mutter, Content-Creatorin mit rund 44.000 Followern und Rechtsanwaltsanwärterin in der Kanzlei des bekannten Medienanwalts Kerschbaumer.

Zwei Persönlichkeiten

Ein Aufeinandertreffen, das für reichlich Zündstoff sorgt: Im Fernsehstudio von Puls 4 trafen zwei profilierte Persönlichkeiten aufeinander, um über Kritik, Anstand und die Grenzen im digitalen Raum zu sprechen. Auf der einen Seite Dr. Florian Klenk, streitbarer Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mediales Schwergewicht. Auf der anderen Seite die Villacher Juristin Eva-Maria Meidl, Mutter, Content-Creatorin mit rund 44.000 Followern und Rechtsanwaltsanwärterin in der Kanzlei des bekannten Medienanwalts Kerschbaumer. Als Konzipientin steht Meidl zwar noch auf dem Weg zur fertigen Anwältin, arbeitet in der Kanzlei aber bereits mitten in den brisantesten Medienverfahren des Landes.

Meidl vertritt Sichtweise der Betroffenen

Der Hintergrund der TV-Konfrontation hat eine explosive Vorgeschichte: Florian Klenk thematisiert seit Monaten öffentlich Klagen gegen Medien – allen voran Verfahren aus der Kanzlei Kerschbaumer. Auf Instagram rief der Journalist sogar ein eigenes „SLAPP-Tagebuch“ ins Leben, um Verfahren gegen sein Magazin anzuprangern und ihnen den Vorwurf der Einschüchterung entgegenzuhalten. Dass nun mit Eva-Maria Meidl eine Mitarbeiterin der Kanzlei Kerschbaumer im Studio Platz nahm, um die Sichtweise der Betroffenen zu schildern, sorgte für einen spannenden Perspektivenwechsel vor laufender Kamera. Dass das Thema für die 32-Jährige keine reine Schreibtischarbeit ist, hat einen ernsten Hintergrund: Nach einem viralen Video war Meidl in der Vergangenheit selbst mit einer massiven Welle an Hasskommentaren konfrontiert und weiß daher genau, was solche Angriffe mit Betroffenen machen.

Sendung ist am Dienstag

„Als Frau im Netz spürt man sehr schnell, wie verletzend und zerstörerisch so etwas sein kann“, sagt Meidl. Ein Punkt ist ihr dabei eine echte Herzensangelegenheit, bei der sie sich dringend ein Umdenken wünscht: „Für mich ist es absolut unverständlich, wie manche Angriffe noch immer verharmlost werden. Es kann doch nicht sein, dass tiefste, gezielt sexualisierte Beleidigungen gegen Frauen heutzutage fast denselben Stellenwert haben wie ein herkömmliches Schimpfwort wie ‚Trottel‘. Das ist eine völlig andere Kategorie von Übergriffigkeit. Wenn Frauen im Netz auf das Intimste erniedrigt werden, passiert das gezielt, um sie mundtot zu machen und klein zu halten. Da müssen wir als Gesellschaft endlich hinschauen und sagen: Bis hierher und nicht weiter.“ Dass sich Eva-Maria Meidl auf öffentlichem Parkett sicher bewegt, zeigt sie auch auf ihrem Instagram-Kanal (@evamariameidl), wo sie ihrer Community Einblicke in ihren Alltag zwischen Kanzlei, Familie und Content-Erstellung gibt. Wie der Schlagabtausch zwischen der Villacher Konzipientin und dem Falter-Chefredakteur verlaufen ist, können Zuseher morgen, Dienstag, in „Breaking Media“ auf Puls 4 und kostenlos auf Joyn mitverfolgen.