30 Jahre Villacher Alpen Arena: Jubiläum wird mit Oktoberfest gefeiert

Seit 30 Jahren ist die Villacher Alpen Arena die Top-Adresse für Sommer- und Wintersportler:innen. Das runde Jubiläum wird mit einem Oktoberfest gefeiert: Sonntag, 11. Oktober, 10 Uhr. Eintritt frei, für Schmankerln und Musik ist gesorgt.

Eine der erfolgreichsten Sportanlagen

Die Villacher Alpen Arena zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Sportanlagen in Europa. Sowohl im Sommer als auch im Winter ist die Anlage bestens gebucht und bietet sowohl Profis als auch Amateuren beste Bedingungen in mehr als 20 Sportarten. Im Sommer stehen unter anderem der Kletterfelsen, die Skirollerstrecke und der Ballhockeyplatz zur Verfügung, im Winter ist die Arena vor allem bei Nordischen Sportler:innen sehr gefragt, in der Nacht sorgt eine Flutlichtanlage für beste Sichtbedingungen. Eine äußerst beliebte Anlaufstelle vor allem für Kinder ist außerdem der kostenlos nutzbare Rodelhügel.

Oktoberfest am 11. Oktober

Am kommenden Sonntag, 11. Oktober, feiert die Villacher Alpen Arena ab 10 Uhr ihr 30jähriges Bestehen. „Der anhaltende Erfolg und die große Beliebtheit dieser Sportstätte wäre ohne die zahlreichen freiwilligen Helfer:innen nicht möglich. Das Oktoberfest am kommenden Sonntag ist daher nicht nur ein Dankeschön an alle Besucher:innen, sondern insbesondere an alle Unterstützer:innen, die so sehr zum Gelingen des Betriebes beitragen“, sagt Sportreferent Stadtrat Harald Sobe. Der Eintritt ist frei, für Unterhaltung sorgen „Die zwei Kärntner“. Kulinarische Schmankerln dürfen natürlich auch nicht fehlen. „Mit dem Oktoberfest feiern wir auch die abgeschlossene Renovierung der Anlage“, sagt Geschäftsführer Franz Smoliner. „Wir freuen uns schon auf die nahende Wintersaison!“