Erster Tierfriedhof in Villach eröffnet

Wie schön, der Tierfriedhof in Villach öffnet bald. Es gibt cerschiedene Grabarten für die vierbeinigen Lieblinge.

Der erste Tierfriedhof in Villach wird bald eröffnet.

Der erste Tierfriedhof in Villach wird bald eröffnet.

Mit dem ersten Tierfriedhof in unmittelbarer Nähe zum Waldfriedhof Villach schafft die Stadt einen besonderen Ort für die letzte Ruhestätte von Haustieren. Die Eröffnung findet Mittwoch, 21. Oktober 2026, 11 Uhr statt.

Verschiedene Grabarten

Ob Erdgrab, naturnahe Gemeinschaftsanlage oder Gedenkbaum – verschiedene Grabarten und Beisetzungsmöglichkeiten bieten Raum für individuelle Abschiednahme und persönliche Erinnerung. Den Platz für den Villacher Tierfriedhof hat sie mit der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe im Stadtteil St. Martin gefunden: An der Tiroler Straße angrenzend an den Waldfriedhof wurde eine 800 Quadratmeter große Waldfläche ausgewählt und definiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 13:37 Uhr aktualisiert