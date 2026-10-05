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/ ©Montage: Stadt Villach/Adrian Hipp & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den Waldfriedhof in Villach sowie einen Hund und eine Katze.
Der erste Tierfriedhof in Villach wird bald eröffnet.
Villach
05/10/2026
Am 21. Oktober

Erster Tierfriedhof in Villach eröffnet

Wie schön, der Tierfriedhof in Villach öffnet bald. Es gibt cerschiedene Grabarten für die vierbeinigen Lieblinge.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Mit dem ersten Tierfriedhof in unmittelbarer Nähe zum Waldfriedhof Villach schafft die Stadt einen besonderen Ort für die letzte Ruhestätte von Haustieren. Die Eröffnung findet Mittwoch, 21. Oktober 2026, 11 Uhr statt.

Verschiedene Grabarten

Ob Erdgrab, naturnahe Gemeinschaftsanlage oder Gedenkbaum – verschiedene Grabarten und Beisetzungsmöglichkeiten bieten Raum für individuelle Abschiednahme und persönliche Erinnerung. Den Platz für den Villacher Tierfriedhof hat sie mit der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe im Stadtteil St. Martin gefunden: An der Tiroler Straße angrenzend an den Waldfriedhof wurde eine 800 Quadratmeter große Waldfläche ausgewählt und definiert. 

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 13:37 Uhr aktualisiert
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