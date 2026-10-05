Erster Tierfriedhof in Villach eröffnet
Wie schön, der Tierfriedhof in Villach öffnet bald. Es gibt cerschiedene Grabarten für die vierbeinigen Lieblinge.
Mit dem ersten Tierfriedhof in unmittelbarer Nähe zum Waldfriedhof Villach schafft die Stadt einen besonderen Ort für die letzte Ruhestätte von Haustieren. Die Eröffnung findet Mittwoch, 21. Oktober 2026, 11 Uhr statt.
Verschiedene Grabarten
Ob Erdgrab, naturnahe Gemeinschaftsanlage oder Gedenkbaum – verschiedene Grabarten und Beisetzungsmöglichkeiten bieten Raum für individuelle Abschiednahme und persönliche Erinnerung. Den Platz für den Villacher Tierfriedhof hat sie mit der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe im Stadtteil St. Martin gefunden: An der Tiroler Straße angrenzend an den Waldfriedhof wurde eine 800 Quadratmeter große Waldfläche ausgewählt und definiert.