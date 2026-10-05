„Seid nett zueinander“: Villach bekommt neues Riesenkunstwerk

Ab heute entsteht in der Stadt wieder ein Street-Art-Kunstwerk: Künstler Bernd Püribauer schenkt Villach ein Mural – eines in Riesengröße auf einer Wand der ehemaligen Khevenhüllerschule.

„Villach ist ein großartiges Beispiel, wie lebendig und grenzenlos Kultur und Kunst sein können, wenn sie im Herzen einer Stadt verankert sind und gelebt werden“, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Kunst im öffentlichen Raum nehme dabei einen besonders hohen Stellenwert ein – seit zehn Jahren gibt es Street-Art-Initiativen im gesamten Stadtgebiet.

„In Villach wird diese Kunstform sehr gut angenommen“

Ab heute, 5. Oktober, kommt wieder ein spektakuläres Mural dazu: Bernd Püribauer, vielseitiger Künstler aus Niederösterreich, wird auf einer Wand der ehemaligen Khevenhüllerschule ein Riesenkunstwerk gestalten. „Frau Isa hat auch auf diesem Gebäude eines der ersten, aufsehenerregenden Street-Art-Kunstwerke angebracht. Nun folgt ein weiteres und wir sind begeistert“, freut sich Villachs Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Die Stadt fördert diese Kunstart, die den öffentlichen Raum als Galerie und Gebäudeflächen als Leinwand nutzt. So hat Villach zwei der größten Street-Art-Gemälde des Landes Kärnten (Turm der Kläranlage, Fußgängerbrücke zum CCV) plus etliche legale Graffitiflächen. „In Villach wird diese Kunstform sehr gut angenommen. Erst Ende August gab es ein großes Festival, wo zig Künstler:innen unsere legalen Flächen wunderschön und neu gestaltet haben“, sagt Sandriesser.

„Seid nett zueinander“

Das neue Mural an der Khevenhüllerschule ist übrigens ein Präsent des niederösterreichischen Künstlers an die Stadt. Der Villacher Unternehmer Hubert Marko ist mit Püribauer befreundet und konnte ihn während eines Urlaubes davon überzeugen, es der der Stadt zu schenken. Ab heute bis einschließlich Mittwoch wird der Künstler das Motiv „seid nett zueinander“ auf der Wand anbringen. Einen Überblick über alle Riesengemälde und legale Graffitiflächen in Villach bekommst du auf der Website.