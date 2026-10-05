EC VSV streicht Becherpfand: Neue Regeln bei Heimspielen

Wichtige Änderung für Eishockey-Fans in Villach: Der EC iDM VSV stellt bei seinen Heimspielen in der Stadthalle Villach ab sofort das bisherige Becherpfand-System ein.

Ab sofort gelten bei Heimspielen des EC VSV neue Regeln: Der Becherpfand ist Geschichte.

Ab sofort gelten bei Heimspielen des EC VSV neue Regeln: Der Becherpfand ist Geschichte.

Das 1-Euro-Becherpfand entfällt mit unmittelbarer Wirkung für alle Besucher, das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Kein Anstehen mehr bei der Pfandrückgabe

Für die Fans der Adler bringt die Neuerung handfeste Vorteile beim Matchbesuch: Bei jedem Getränkeabonnement sparen sich Anhänger fortan den Pfandaufschlag von einem Euro. Zudem verspricht der Verein schnellere Abläufe an den Konsumationsständen und das komplette Entfallen der Wartezeiten bei der Pfandrückgabe.

Neue Entsorgung im Hallenumlauf

Die leeren Becher werden nach Gebrauch nicht mehr zurückgenommen, sondern sollen direkt von den Stadiongästen entsorgt werden. Der EC VSV bittet die Fans: „Bitte entsorgt eure leeren Becher nach Gebrauch in den bereitgestellten Sammelbehältern im Hallenumlauf.“ Die neue Regelung greift bereits seit dem gestrigen Heimspiel in der Stadthalle Villach gegen die Vienna Capitals.