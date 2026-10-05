Grünes Paradies in Villach: Stadt und Infineon pflanzen Biodiversum

Ein grünes Paradies im urbanen Raum entsteht am Schilfweg in den Auen. Mit dem „Biodiversum“ schaffen die Stadt Villach und die Infineon gemeinsam einen ganz besonderen Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere.

Mit dem „Biodiversum“ wird ein ganz besonderer Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen geschaffen, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit. Ein Schwerpunkt liegt auf der umfangreichen Obstsortenvielfalt. Die Stadt und Infineon setzen das Projekt gemeinsam um.

Am Schilfweg in Auen

Ein grünes Paradies im urbanen Raum entsteht am Schilfweg in den Auen. „Das Biodiversum wird ein Ort an dem Menschen Natur erleben können und Tiere sowie Pflanzen wertvolle Lebensräume vorfinden. Dass wir dieses Projekt gemeinsam mit Infineon verwirklichen, freut mich besonders“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Technologischer Fortschritt und Nachhaltigkeit gehören für uns untrennbar zusammen. Mit unseren Halbleiterlösungen leisten wir weltweit einen Beitrag zur Dekarbonisierung und Digitalisierung. Gleichzeitig ist es uns wichtig, auch vor unserer Haustür Verantwortung zu übernehmen und einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Mit dem Biodiversum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Infineon Standort unterstützen wir ein Projekt, das die Artenvielfalt fördert und gleichzeitig einen wertvollen Natur- und Begegnungsraum für die Menschen sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft. Dieses Engagement ergänzt zahlreiche weitere lokale Aktivitäten von Infineon“, betont Jörg Eisenschmid, Finanzvorstand der Infineon Technologies Austria AG.

Herzstück: Obstsortenvielfalt

Ein Herzstück des Biodiversitätsparks wird seine Obstsortenvielfalt darstellen. „Verschiedenste Apfelsorten, Kirschen, Zwetschgen und Birnen werden ebenso zu finden sein wie Pfirsiche, Marillen, Quitten und der seltene Speierling“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Katholnig. Auch Ribisel, Brombeeren, Heidelbeeren, Mispeln und weitere besondere Obstsorten werden gepflanzt. „In der Erntezeit stehen die Früchte den Villacher:innen zum kostenlosen Selbstpflücken zur Verfügung“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Neben den Obstbäumen entstehen viele weitere Lebensräume für Tiere: Totholz- und Steinhaufen bieten Käfern, Eidechsen und anderen Kleintieren wertvolle Rückzugsräume. Nisthilfen und Insektenhotels schaffen zusätzliche Lebensräume für Vögel und Insekten. Großräumige Blumenwiesen werden Bienen und Schmetterlingen wertvolle Nahrung bieten. Die Arbeiten im künftigen Biodiversitätspark starteten vergangene Woche, so die Stadt weiter. Nun wird das Biodiversum Schritt für Schritt Gestalt annehmen und sich zu einem vielfältigen Lebensraum entwickeln.